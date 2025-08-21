МАЧЕТОМ ОДСЕКАО РУКУ ПОЛИЦАЈЦУ! НЕЗАПАМЋЕНИ ХОРОР У ИВАЊИЦИ Лекари се боре за живот жртве, ово су најновији детаљи
Синоћ око 1.30 часова у Мионици одиграла се права драма када је дошло до бруталног обрачуна у којем је коришћена мачета, сазнаје К1инфо.
Према првим информацијама, младић старости између 22 и 23 године напао је другог мушкарца из околног села Мушић, за ког се сумња да је припадник полиције, али ради у Београду.
У нападу невероватне суровости, осумњичени је жртви оштрим предметом – мачетом – одсекао руку.
Повређени младић хитно је пребачен у болницу где се, према речима извора, бори за живот.
Истрага је у току, а више детаља о мотивима и околностима овог језивог догађаја очекује се у наредним сатима.