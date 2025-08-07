few clouds
УЖАС У ЗЕМУН ПОЉУ! СА КРВАВОМ МАЧЕТОМ ТРЧАО ПО УЛИЦИ Грађани звали полицију, напао човека

07.08.2025. 15:24 15:31
Пише:
Дневник
Извор:
(Телеграф.рс)
Коментари (0)
Фото: pixabay.com, ilustracija

Озбиљна туча између два мушкарца догодила се у понедељак 5. августа око 16 часова у насељу Земун Поље, када је један од њих извадио мачету и насрнуо на свог супарника.

Туча се догодила на улици наочиглед узнемирених грађана који су у страху и неверици позвали полицију и пријавили да мушкарац трчи са крвавим оружјем кроз улицу!

Како Телеграф.рс сазнаје, туча је избила између Б. Б. (22) и А. Ћ. (30), а сукоб који је почео вербално, убрзо је прерастао у физички обрачун. Б. Б. је изјавио да га је А. Ћ, наводно, ошамарио и да је он, у покушају самоодбране, зграбио мачету и њом посекао противника.

Током рвања које је уследило, А. Ћ. је покушао да му отме оружје, након чега се Б. Б. дао у бекство.

Оба мушкарца су задобила повреде, код А. Ћ. саниране су бројне посекотине по рукама и ногама, док је Б. Б. из туче изашао са модрицама и једном посекотином.

Полиција је у току дана пронашла Б. Б. у стану који користи, где је на столу затечена мачета прекривена крвљу, за коју се верује да је коришћена током туче. Мачета је одузета и однета на форензичко испитивање како би се утврдило да ли крв на њој припада повређеном А. Ћ.

О овом инциденту је обавештено Треће основно јавно тужилаштво које је наложило да се обаве разговори са сведоцима и узму снимци са околних надзорних камера, с обзиром на то да оба учесника туче међусобно пребацују кривицу за почетак сукоба. Кључно питање које треба да се разреши јесте: ко је први напао и да ли се радило о самоодбрани или покушају убиства.

Више грађана посведочило је да су видели обрачун и да је сцена била веома узнемирујућа, посебно тренутак када је један од мушкараца виђен како трчи улицом са крвавом мачетом у руци.

Истрага је у току и требало би да утврди све околности које су довеле до овог насилног сукоба у сред бела дана, на јавној површини.

 

Извор:
(Телеграф.рс)
Пише:
Дневник
Вести Хроника
