ЗАБЕЛЕЖЕНО 109.000 МУЊА И УДАРА ГРОМА

У ТОСКАНИ НЕВРЕМЕ КАКВО СЕ НЕ ПАМТИ Људи евакуисани, градови под водом МУЊЕ ЦЕПАЛЕ НЕБО

21.08.2025. 12:14
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Фото: Pixabay.com

РИМ: Невреме које је погодило Италију током протекле ноћи изазвало је поплаве у северним и централним деловима земље, а само на подручју Тоскане је за 12 сати забележено 109.000 муња и удара грома, преноси данас агенција АНСА.

Поплаве су пријављене у Тоскани, Венету и Ромањи, а неколико људи је спасено и евакуисано из опасних ситуација у провинцији Гросето на југу Тоскане.


Ватрогасци су евакуисали госте из једног ресторана у Орбетелу, због нарасле воде која је улазила у ресторан, док су у региону Венето обилне кише и поплаве натерале 30 ватрогасаца да интервенишу у областима Падове и Венеције.

У Риму и у његовој околини преко 100 ватрогасаца је реаговало због оборених стабала, грана и небезбедних знакова.

невреме италија Тоскана
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Свет
