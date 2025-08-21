СКАНДАЛ У НАТО! РУСКИ ДРОН ЛЕТЕО ДВА САТА ИЗНАД ПОЉСКЕ, НИКО ГА НИЈЕ ПРИМЕТИО Пољаци сатима нису знали да им дрон лети изнад главе
Руски борбени дрон Шахед летео је изнад Пољске око два и по сата пре него што је пао, објавио је украјински портал Милитарнyи, специјализован за војне теме.
Према анализи украјинског надзора ваздушног простора, дрон је у ноћи са уторка на среду прелетео Житомирску, Хмељницку, Тернопољску и Лавовску област у Украјини, а потом ушао у Пољску.
Од границе до места пада у селу Осини удаљеност износи око 200 километара. С обзиром на просечну брзину руских дронова Схахед од 120 до 150 км/х, процењује се да је укупно у пољском ваздушном простору провео око два сата јер није летео сасвим право.
Пољска одбрана га није приметила
Kако наводи Милитарнyи, читаво то време пољски системи надзора нису открили дрон. У тренутку када су се сирене за ваздушну опасност у Украјини гасиле, око 1 сат по локалном времену, дрон је вероватно већ напустио украјински ваздушни простор и наставио лет изнад Пољске све до пада у 2:22 по варшавском времену, пише украјински портал.
Портал пише да постоје само два сценарија према којима је Шахед могао ући у Пољску: намерно усмерење или интерни квар. Наглашавају да чак и у случају дејства средстава електронског ометања, аутопилот дрона га поново усмерава према задатој мети.
Због тога и даље постоји вероватноћа да је дрон имао унапред задату мету на територији чланице НАТО, наводи украјински портал.
Шта кажу Пољаци?
Министар одбране Пољске Власислав Kосинијак-Kамиш огласио се након пада дрона, рекавши да се срушо у поље кукуруза и да је руског порекла, називајући то провокацијом.
"Русија још једном провоцира чланице НАТО", рекао је у време када се улажу напори у постизање мира у Украјини, додајући да су "све чланице савеза упознате с инцидентом".
Пољска полиција раније је објавила да је неидентификовани објекат рано јуче пао на поље у селу Осини на истоку покрајине Лублин, близу границе са Украјином.
Експлозија је разбила прозоре на неколико кућа, али нико није повређен, јавила је пољска новинска агенција ПАП. Полиција је на месту пада пронашла изгорени метал и пластику.
Истражитељи су рекли да је дрон оставио кратер широк шест метара и дубок 50 центиметара. За сада је нејасно да ли се експлозија догодила у ваздуху или приликом удара у земљу.
"Велика вероватноћа да је стигао из Белорусије"
Дрон који је пао на поље у источној Пољској врло вероватно је стигао из правца Белорусије, рекао је данас регионални тужилац Грегор Трусиевиц.
Он је додао да не може потврдити модел дрона. Белорусија, блиски савезник Русије, од почетка инвазије на Украјину подржава Kремљ.
Чланица ЕУ и НАТО-а, Пољска је један од највећих политичких и војних савезника Украјине. У новембру 2022. ракета је пала на село Прзеводов на истоку земље, убивши двојицу мушкараца. Радило се о залуталом украјинском противваздушном пројектилу.