ДРОН КОЈИ ЈЕ ПАО У ПОЉСКОЈ ДОШАО ИЗ ПРАВЦА БЕЛОРУСИЈЕ Војни дрон изазвао пожар и оштетио куће
ВАРШАВА: Дрон који је у уторак пао на поље у источној Пољској највероватније је дошао из правца Белорусије, изјавио је данас регионални тужилац из Лублина Гжегож Трусевич.
"Постоји веома велика вероватноћа... да је објекат вероватно дошао из Белорусије", рекао је Трусевич новинарима, преноси Ројтерс.
Трусевич је рекао да није у могућности да потврди модел дрона који је пао на територију Пољске.
Пољски министар одбране Владислав Kосињак Kамиш раније је инцидент, у коме је у уторак током ноћи војни дрон пао на кукурузно поље, услед чега је избио пожар који је спалио усеве и разбио прозоре на оближњим кућама, описао као провокацију.
Оперативна команда пољских оружаних снага саопштила је да су рано јутрос авиони подигнути у ваздух због руских удара на западну Украјину.
У саопштењу је наведено да није примећено кршење пољског ваздушног простора.