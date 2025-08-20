АЛАРМ У ВАРШАВИ Дрон пао и експлодирао, министар одбране упозорава на саботажу
ВАРШАВА: Објекат који је пао и експлодирао у пољу кукуруза у источној Пољској био је војни дрон, изјавио је данас пољски регионални тужилац.
"Пољска је у стању високе приправности због објеката који улазе у њен ваздушни простор од када је залутала украјинска ракета погодила село Прзеводов на југу Пољске 2022. године и убила две особе. Испитивање експлозије указује да је објекат највероватније војни дрон", рекао је новинарима регионални тужилац Лублина Гжегорж Трусјевич, преноси Ројтерс.
Позивајући се на извор близак пољском министарству одбране пољска новинска агенција ПАП пренела је да војни дрон који је експлодирао током ноћи у источној Пољској није имао бојеву главу, али је садржао малу количину експлозива и највероватније је био мамац.
"Не искључујемо могућност да је експлозија неидентификованог објекта изнад источне Пољске током ноћи резултат руске саботаже или илегалног прелета дрона", изјавио је пољски министар одбране Владислав Kосињак-Kамиш.
Нико није повређен у овом инциденту, али у експлозији су разбијени прозори на три оближње куће, пренели су раније данас пољски медији.