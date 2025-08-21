ИЗРАЕЛ ЖЕЛИ ДА ПОПРАВИ ИМИЏ ЗЕМЉЕ До краја године посете 400 страних делегација Израелу
ТЕЛ АВИВ: Министарство спољних послова Израела најавило је план да угости стотине страних делегација до краја године како би ојачало међународни имиџ земље.
Према саопштењу тог министарства, очекује се долазак око 400 делегација са више од 5.000 учесника, укључујући владине званичнике, законодавце, новинаре, академике и личности из правног, верског, културног и спортског света, пренео је Тајмс оф Израел.
Свака делегација добиће прилагођен план путовања, који укључује посете заједницама погођеним нападима Хамаса, састанке са преживелима и сусрете са израелским званичницима.
Министарство је навело да ће програм да кошта око 40 милиона долара и да представља део шире иницијативе за јавну дипломатију вредне 163 милиона долара.
Међу предстојећим делегацијама су амерички посланици савезних држава, контингент од 1.000 пастора и верских вођа из САД, као и 160 представника из свих 16 немачких савезних држава.