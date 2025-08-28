(ФОТО) ПЛОВИДБА ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКОМ КЛИСУРОМ Капетан Бобан и Бела лађа откривају јединствен поглед на манастире
ЧАЧАК: Један од најлепших прирордних предела у Западној Србији свакако је Овчарско-кабларска клисура.
Језеро Међувршје током летњих дана пуно је пловила, која су идеална за разгледање и уживање на малој српској Светој Гори, како још зову ово место. Ипак, свако ко је бар прошао овим пределом није могао а да не примети Белу лађу, којом упрвља капетан Бобан.
- Траса је дуга 14 километара од Бране у Међувршју до бране у Овчар Бањи. Право је задовољство пловити и очи и срце напунити погледом који пружа Овчарско-кабларска клисура. Такође, ми овде имамо могућност и ноћења у бродићу који има четири лежаја. Пун је погодак за све који желе одмор у правом смислу те речи - рекао је за РИНУ Бобан Спасојевић, капатан „Беле Лађе“.
Он додаје да су пловидбе прилагођене жељама гостију:
– Са ове стране могу да се виде три манастира са воде, а обилазак језера траје сат и по до два. Ово је вожња без журбе, за уживање и опуштање. Ако желе, стајемо и на лепим местима где могу да се купају. Најтраженији су панорамски обиласци манастира и природних лепота - додаје капетан Боле.
На лађи ужива и његов син Давид, који радо проводи викенде на води.
– Баш пуно пловим са татом. Кад порастем, бићу јутјубер и капетан беле лађе - каже уз дечији осмех Давид.
Развој туризма у Овчарско-кабларској клисури се захуктава, некретнине у том делу постају све траженије, али и све скупље. Како кажу туристички радници, цене смештаја и боравка у овој зеленој оази ипак још увек нису скочиле у небеса.
- Овчарско-кабларска клисура пружа задовољство за свакога ко наврати и дође. Овде свако може наћи своје задовољство од пецања, пливања, вожње бицикла, шетње. Имамо један од највећих видиковаца на планини Каблар, обележене су планинарске стазе а на располагању је и приватни смештај где туристи највише воле да проводе време на обали језера, рекао је мештанин Миломир Урошевић, који је управо у свом крају решио да се бави туризмом и власник је Виле Ивона, па додаје да је приметан пораст броја гостију последњих година.
Осим рекреативног и активног, Овчарско-кабларска клисура прави је драгуљ и кад су у питању здравствени и верски туризам. На њеној територији налази се 12 манастира, па многи путници намерници долазе управо ту како би пронашли свој духовни мир. Током ревитализације овог предела урађено је много тога, што је такође допринело развоју Овчар Бање као туристичке дестинације.
Оно што ће додатно допринети експанзији туризма у Овчарско-кабларској клисури јесте изградња стакленог видиковца на врху Каблара, до чијег отварања се ситно одбројава.