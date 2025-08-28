clear sky
34°C
28.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1757
usd
100.6578
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ПЛОВИДБА ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКОМ КЛИСУРОМ Капетан Бобан и Бела лађа откривају јединствен поглед на манастире

28.08.2025. 17:22 17:30
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
капетан
Фото: РИНА

ЧАЧАК: Један од најлепших прирордних предела у Западној Србији свакако је Овчарско-кабларска клисура. 

Језеро Међувршје током летњих дана пуно је пловила, која су идеална за разгледање и уживање на малој српској Светој Гори, како још зову ово место. Ипак, свако ко је бар прошао овим пределом није могао а да не примети Белу лађу, којом упрвља капетан Бобан.

- Траса је дуга 14 километара од Бране у Међувршју до бране у Овчар Бањи. Право је задовољство пловити и очи и срце напунити погледом који пружа Овчарско-кабларска клисура. Такође, ми овде имамо могућност и ноћења у бродићу који има четири лежаја. Пун је погодак за све који желе одмор у правом смислу те речирекао је за РИНУ Бобан Спасојевић, капатан „Беле Лађе.

Он додаје да су пловидбе прилагођене жељама гостију:

– Са ове стране могу да се виде три манастира са воде, а обилазак језера траје сат и по до два. Ово је вожња без журбе, за уживање и опуштање. Ако желе, стајемо и на лепим местима где могу да се купају. Најтраженији су панорамски обиласци манастира и природних лепотадодаје капетан Боле. 

брод
Фото: РИНА

На лађи ужива и његов син Давид, који радо проводи викенде на води.

– Баш пуно пловим са татом. Кад порастем, бићу јутјубер и капетан беле лађекаже уз дечији осмех Давид.

Развој туризма у Овчарско-кабларској клисури се захуктава, некретнине у том делу постају све траженије, али и све скупље. Како кажу туристички радници, цене смештаја и боравка у овој зеленој оази ипак још увек нису скочиле у небеса.

- Овчарско-кабларска клисура пружа задовољство за свакога ко наврати и дође. Овде свако може наћи своје задовољство од пецања, пливања, вожње бицикла, шетње. Имамо један од највећих видиковаца на планини Каблар, обележене су планинарске стазе а на располагању је и приватни смештај где туристи највише воле да проводе време на обали језера, рекао је мештанин Миломир Урошевић, који је управо у свом крају решио да се бави туризмом и власник је Виле Ивона, па додаје да је приметан пораст броја гостију последњих година.

КАПЕТАН
Фото: РИНА

Осим рекреативног и активног, Овчарско-кабларска клисура прави је драгуљ и кад су у питању здравствени и верски туризам. На њеној територији налази се 12 манастира, па многи путници намерници долазе управо ту како би пронашли свој духовни мир. Током ревитализације овог предела урађено је много тога, што је такође допринело развоју Овчар Бање као туристичке дестинације.

Оно што ће додатно допринети експанзији туризма у Овчарско-кабларској клисури јесте изградња стакленог видиковца на врху Каблара, до чијег отварања се ситно одбројава.

Овчарско-кабларска клисура брод капетан
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОЉЕ ДИВЉИХ ОРХИДЕЈА У СРЦУ СРБИЈЕ: Прелепа Овчарско-кабларска клисура је уточиште за биљке које су успеле да преживе чак и ледено доба, на њеном подручју регистровано чак 26 различитих врста овог цвета (ФОТО)

ПОЉЕ ДИВЉИХ ОРХИДЕЈА У СРЦУ СРБИЈЕ: Прелепа Овчарско-кабларска клисура је уточиште за биљке које су успеле да преживе чак и ледено доба, на њеном подручју регистровано чак 26 различитих врста овог цвета (ФОТО)

29.07.2024. 17:17 17:23
Волим
0
Коментар
0
Сачувај