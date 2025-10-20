ВИШЕ НЕЋЕ БИТИ ТАЈНА КО КОЛИКО ЗАРАЂУЈЕ Од следеће године износ у коверти биће познат свима ПОСЛОДАВЦИ УПОЗОРАВАЈУ НА ХАОС
Од наредне године износи плата у Хрватској више не би требало да буду строга тајна.
На снагу ступа европска директива о транспарентности плата, коју Хрватска мора да имплементира у свој Закон о раду до јуна следеће године. Ова промена омогућиће запосленима да затраже податке о својој плати, као и о просечним платама колега који обављају исти или сличан посао.
Додатно, мењаће се и правила коришћења годишњег одмора. Стари годишњи одмор моћи ће да се искористи у року од 18 месеци од краја године у којој је остварено право на одмор.
Иван Милоложа, власник фабрике акумулатора Муња и један од суоснивача Хрватске удруге послодаваца, гостовао је јуче на РТЛ-у и дао своје мишљење о најављеним изменама Закона о раду, преноси Index.hr.
Ваша фирма има мање од 100 запослених. На вас се ова обавеза неће односити, али хоћете ли ипак увести транспарентност у платама?
– Па ми сада већ имамо транспарентност у платама. Међутим, то је одлука која по мени неће донети ништа ново, нити ће учинити било какав напредак. Ја знам да ово није директива хрватске владе, већ је то директива Европске комисије, односно Европске уније.
Ништа добро не видите у томе?
– Ја видим супротно, да ће изазвати немир, да ће донети несугласје и поништити добру атмосферу тамо где се у принципу ради. Јер, како ће било ко оценити на основу чега сам ја дао некоме већу плату или нисам, односно да ли се неко заузео за нешто више или није. Ова мера ће унети немир и пореметити међуљудске односе — можда чак и битно.