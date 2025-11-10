БРЖЕ ДО ОПЕРАЦИЈА, КАПАЦИТЕТ ПРОШИРЕН ЗА 362 ЛЕЖАЈА
(ФОТО) ЧАК 16 ОПЕРАЦИОНИХ САЛА И 32.000 КВАДРАТА У СЛУЖБИ ЗДРАВЉА! Радови на Клиничком центру Војводине готови до лета, нови простор 6 ПУТА ВЕЋИ ОД УРГЕНТНОГ ЦЕНТРА
Ближи се крај изградње ламела „Б“ и „Ц“ у Универзитетском клиничком центру Војводине.
Како је за „Дневник“ рекла директорка УКЦВ професорка др Весна Туркулов очекује да све буде завршено наредног лета, а да почне да ради у јесен.
- Радови лепо напредују. Купљена је сва уградна опрема. Укупно ћемо добити 32.000 квадрата, 16 операционих сала, имаћемо 362 кревета. Овај објекат је шест пута већи од Ургентног центра – истакла је др Туркулов.
Како објашњава, Пројектна јединица Министарства здравља бави се реконструкцијом и изградњом клиничких центара у Србији. Први је био Ниш, потом прва фаза у Београду, сада је Нови Сад и онда Крагујевац. Како је објаснила др Туркулов, реч је о кредиту ЕИБ.
У нови објекат биће пресељене хируршке клинике, а у приземљу ће бити централна стерилизација, радиологија, нуклеарна медицина и лабораторија
- План је да на лето буде пресељење. Много нам значи изградња ове две ламеле. Нових 16 операционих сала значи да ће моћи лакше и брже да се дође до термина за операције и да се значајно смање листе чекања – истакла је др Туркулов.
Према њеним речима, сви грађевински радови су завршени и сада је у фази привођења крају. Објашњава да ће се више клиника преселити у ламеле када буду завршене, али за сада немају план шта ће бити са зградама клиника које буду пресељене.
- За сада немамо план за то, али можда би те зграде могле да се пренамене у градску болницу – казала је др Туркулов.
Наставно-научна база
Др Туркулов наглашава да је УКЦВ пре свега градска болница за грађане Новог Сада, секундарна за цео Јужнобачки округ, а терцијарна за целу Војводину. Такође је и највећа наставно-научна база Медицинског факултета и има 4.300 запослених.
- Код нас се едукују и лекари на специјализацијама, на ужим специјализацијама као и студенти али и ученици средњих медицинских школа, и државних и приватних – истакла је др Туркулов.
- На првом спрату ће бити ортопедија и трауматологија, максилофацијлна, пластична и реконструктивна и васкуларна хирургија. На другом спрату биће општа хирургија, урологија, јединица за трансплантацију. На трећем спрату ће бити неурохирургија, операциони блок и интензивна нега – навела је др Туркулов.
Директорка највеће покрајинске болнице сматра да ће ламеле бити од изузетног значаја за све пацијенте, јер ће осим више операционих сала и краћег чекања на операције, брже моћи да се обавља и дијагностика, јер ће ту практично бити дијагностички центар. Имаће магнетну резонанцу, ПЕТ скенер, ангио сале, као и другу дијагностичку опрему.
- Остало је да се набави још инвентар, а велика опрема је набављена – напоменула је др Туркулов.
