УЖАС У ЧАЧКУ После удеса, тукао трудницу! ПЉУНУО ЈЕ, ПА ЈЕ УДАРИО У ГРУДИ!
Језив инцидент догодио се у Чачку када је трудница у петом месецу, Ана С. (31), доживела шокантан напад након саобраћајне незгоде.
Према њеним речима, возач аутомобила марке "алфа ромео" прво је ударио њен аутомобил, а затим је физички и вербално напао.
Инцидент се догодио у близини скретања за чачанску болницу, а Ана тврди да ју је нападач псовао, пљунуо и ударио по грудима, иако је јасно било да је у другом стању. Након инцидента завршила је у Ургентном центру са повредама врата и у тешком психичком стању.
- Видео је да сам трудна и немоћна… Пљунуо ме је и насрнуо на мене. Од страха и шока једва сам дисала - испричала је Ана за РИНУ.
Екипом Хитне помоћи превезена је у болницу, а полиција је, како тврди, насилника привела тек дан касније – без одређивања задржавања.
- Нико није стао да ми помогне. Видели су да плачем, тресла сам се, а сви су само прошли - додала је потресена Чачанка.