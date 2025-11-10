overcast clouds
УЖАС У ЧАЧКУ После удеса, тукао трудницу! ПЉУНУО ЈЕ, ПА ЈЕ УДАРИО У ГРУДИ!

10.11.2025. 10:06 10:07
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Телеграф.рс/ РИНА
najnovija vest opsta
Фото: Дневник

Језив инцидент догодио се у Чачку када је трудница у петом месецу, Ана С. (31), доживела шокантан напад након саобраћајне незгоде.

Према њеним речима, возач аутомобила марке "алфа ромео" прво је ударио њен аутомобил, а затим је физички и вербално напао.

Инцидент се догодио у близини скретања за чачанску болницу, а Ана тврди да ју је нападач псовао, пљунуо и ударио по грудима, иако је јасно било да је у другом стању. Након инцидента завршила је у Ургентном центру са повредама врата и у тешком психичком стању.

- Видео је да сам трудна и немоћна… Пљунуо ме је и насрнуо на мене. Од страха и шока једва сам дисала - испричала је Ана за РИНУ.

Екипом Хитне помоћи превезена је у болницу, а полиција је, како тврди, насилника привела тек дан касније – без одређивања задржавања.

- Нико није стао да ми помогне. Видели су да плачем, тресла сам се, а сви су само прошли - додала је потресена Чачанка.

чачак трудница
Извор:
Дневник/ Телеграф.рс/ РИНА
Пише:
Дневник
