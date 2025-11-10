ЦРНА ГОРА УВОДИ СТРОГА ПРАВИЛА! Срби више НЕЋЕ МОЋИ да бораве 90 дана без визе, ево шта се још мења
Црна Гора ће ускоро променити дужину дозвољеног боравка за грађане свих земаља с којима има безвизни режим, као и минималну вредност некретнине потребне за добијање боравка, са циљем спречавања злоупотреба, изјавила је министарка рада, запошљавања и социјалног дијалога Наида Нишић.
- Црна Гора ће, по препоруци Савета за националну безбедност, увести ограничење да грађани свих земаља са безвизним режимом могу боравити највише 30 дана, уместо досадашњих 90. Такође, право боравка на основу власништва над некретнином биће могуће само уколико вредност те имовине износи најмање 200.000 евра - изјавила је Нишићева.
На скупу који се одржава током председавања Србије Централно-европском иницијативом (ЦЕИ), министарка је истакла да су кроз заједничке акције с Управом полиције уочене злоупотребе постојећег система, које је неопходно зауставити, али на начин који неће угрозити отвореност земље према страној радној снази, неопходној црногорској привреди.
- Од послодаваца већ имамо велики број захтева. Kао држава која предњачи у процесу европских интеграција, морамо ускладити све споразуме и процедуре са политикама Европске уније - нагласила је Нишићева.
Дигитализација и измене Закона о странцима
Нишићева је истакла да ће Црна Гора ускоро приступити изменама Закона о странцима, посебно у делу који се односи на безбедност и контролу боравка странаца. Према њеним речима, Савет за националну безбедност већ је предложио сет мера којима ће се дигитализовати процес издавања дозвола за боравак и рад.
- Наш циљ је да цео поступак издавања дозволе за боравак и рад буде завршен за највише 10 дана, што ће значајно убрзати административне процедуре - истакла је министарка.
Рекордан број страних радника
Црна Гора је, према њеним речима, прва у региону по броју страних радника, што показује да земља има отворено тржиште рада и конкурентну економију.
- Поздрављамо отворен приступ тржишту рада и отворену економију, јер то потврђује да је Црна Гора ојачала своју привреду кроз повећање минималних зарада и друге економске бенефите - рекла је Нишићева.
Она је додала да су истовремено и друге земље постале привлачне радницима из Црне Горе, те да је за 2025. годину Министарство рада предложило издавање 28.988 дозвола за стране држављане.
- Тај број ипак није довољан, јер Црна Гора тренутно има историјски ниску стопу незапослености од 8,9 одсто, што значи да је потражња за радном снагом и даље велика - истакла је она.
Регионалне разлике и квоте за стране раднике
Нишићева је указала да стопа незапослености варира по регионима: у централном и јужном делу земље износи свега 2 до 4 одсто, док је на северу знатно виша, што захтева посебне програме запошљавања и оснаживања локалне радне снаге.
- Свака држава, па и Црна Гора, треба најпре да активира домаћу радну снагу. У том правцу ћемо радити на укључивању радника са севера у тржиште рада, али ћемо истовремено остати отворени за стране раднике у оквиру утврђених квота - рекла је министарка.
Према њеним речима, нове квоте за стране раднике биће предложене 30. новембра, а њихов број ће остати исти као и прошле године.
- Смањивање квота у овом тренутку изазвало би озбиљне проблеме домаћим послодавцима - закључила је Нишићева.