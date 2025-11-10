overcast clouds
(ВИДЕО) ПОТУКЛИ СЕ ПОСЛЕ СУДАРА, СУВОЗАЧ ЗГРАБИО ВОЛАН И КРЕНУО ДА ГАЗИ ЉУДЕ! Језиве сцене из Велике Кладуше заапањиле регион, ово су детаљи

10.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: screenshot/ Facebook/ Volim te BiH

Двојица мушкараца, возач и сувозач, ухапшени су након што је њихово возило најпре изазвало саобраћајну незгоду, затим је дошло до туче, а потом је сувозач сео за волан и покушао да прегази учеснике сукоба.

Инцидент се догодио у месту Трнови, код Велике Кладуше, а снимак овог догађаја објавили су медији.

На снимку се види аутомобил који је изазвао удес тако што је прешао у супротну траку коловоза. Према незваничним сазнањима сарајевског „Аваза“, за воланом је наводно био малолетник.

У возилу су се у тренутку несреће налазиле две особе, које су се након тога зауставиле на проширењу пута, где је прво дошло до вербалног, а затим и физичког сукоба.

Након што је возач добио ударац током туче, сувозач се вратио у аутомобил, сео за волан и под пуним гасом покушао да прегази особе са којима се сукобио.

На снимку се види да је једна особа повређена, а портал „Аваз“ наводи да је, према незваничним информацијама, повређени пребачен у болницу у Карловцу.

Званичних информација о овом инциденту за сада нема.

