(ВИДЕО) ПОТУКЛИ СЕ ПОСЛЕ СУДАРА, СУВОЗАЧ ЗГРАБИО ВОЛАН И КРЕНУО ДА ГАЗИ ЉУДЕ! Језиве сцене из Велике Кладуше заапањиле регион, ово су детаљи
Двојица мушкараца, возач и сувозач, ухапшени су након што је њихово возило најпре изазвало саобраћајну незгоду, затим је дошло до туче, а потом је сувозач сео за волан и покушао да прегази учеснике сукоба.
Инцидент се догодио у месту Трнови, код Велике Кладуше, а снимак овог догађаја објавили су медији.
На снимку се види аутомобил који је изазвао удес тако што је прешао у супротну траку коловоза. Према незваничним сазнањима сарајевског „Аваза“, за воланом је наводно био малолетник.
У возилу су се у тренутку несреће налазиле две особе, које су се након тога зауставиле на проширењу пута, где је прво дошло до вербалног, а затим и физичког сукоба.
Након што је возач добио ударац током туче, сувозач се вратио у аутомобил, сео за волан и под пуним гасом покушао да прегази особе са којима се сукобио.
На снимку се види да је једна особа повређена, а портал „Аваз“ наводи да је, према незваничним информацијама, повређени пребачен у болницу у Карловцу.
Званичних информација о овом инциденту за сада нема.