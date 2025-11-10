ИНТЕРВЈУ: ПРЕДСЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ МАЈА ГОЈКОВИЋ Нема две Србије, ово је наша заједничка кућа и има места за све
Други ребаланс покрајинског буџета усвојен је како би се средства усмерила тамо где ће дати највећи ефекат за грађане и развој Војводине.
Основни разлог за смањење буџета је мања пројекција остварења прихода од пореза на добит правних лица, пре свега компаније НИС, појаснила је председница Покрајинске владе Маја Гојковић у резговору за „Дневник” и истакла да Покрајинска влада ради веома транспарентно.
- Суочавамо се са одређеним проблемима у којима се нашла читава држава због немогућности пословања једног од важних привредних фактора. Покрајинска влада спроводи одговорну и транспарентну економску политику, у којој се новац распоређује у складу с реалним могућностима. Нисмо одустали ни од једног капиталног пројекта. Ребалансом су обезбеђена средства за установе социјалне заштите, хитне интервенције у здравству, област образовања, инфраструктуру и подршку локалним самоуправама. Овом оптимизацијом омогућен је наставак капиталних инвестиција, али уз јасну контролу трошења јавних средстава. Циљ је стабилан и одржив буџет који гарантује континуитет развоја и бољи квалитет живота грађана Војводине - каже Маја Гојковић.
Покрајинска влада ће преко Управе за капитална улагања финансирати реализацију 33 пројекта у 29 локалних самоуправа на територији Војводине
Дијалог темељ демократског друштва
Више пута сте истакли да је дијалог решење за друштвено–политичку ситуацију у држави, а недавно је и председник Александар Вучић поново позивао на разговор и смиривање тензија. Да ли је друштво спремно на дијалог и да ли је он могућ?
- Успостављање дијалога је од кључне важности за наше друштво, јер је управо то темељ демократског друштва. Само разговором и разумевањем различитих ставова можемо градити бољу будућност за све грађане. Позив председника Александра Вучића и челника СНС-а на разговор, који је тренутно једини лек за наше друштво, је позив на одговорност, а не на поделе, и уверена сам да ћемо као друштво показати зрелост. Дијалог је увек могућ али су за то потребне две стране и добра воља. Време је да после годину дана блокада живота грађана Србије чујемо шта то и на који начин можемо заједно да учинимо да бисмо поправили атмосферу у друштву. Уосталом блокаде јењавају и остале су само групе људи који су политички мотивисани. Најтежи део нам тек следи, а то је да подстакнемо људе да на цивилизован начин разговарају и да политичке резличитости не стављају у први план, него да то оставе нама који се баве политиком. Избори су крајња мера, они се расписују када се стиша ситуација у друштву, а не да би још више распламсали улицу. Видели смо истаживања према којима СНС има велико поверење народа, док подршка студентским листама опада. То само говори да грађани вреднују понашање председника државе. На изборима морате нешто и да кажете. Осим тога, они се плаше расписивања избора, јер листу треба персонализиовати, да се изађе са именима.
Истицали сте да Покрајинска влада настоји равномерно да улаже у све градове и општине у Војводини. Који велики пројекти су завршени, а који су у плану?
Покрајинска влада је у протеклом периоду реализовала велики број пројеката широм Војводине – од обнове здравствених установа, изградње Каменице 3, реконструкције и изградње основних школа, путева, канализационе инфраструктуре и друго. Покрајинска влада ће преко Управе за капитална улагања, финансирати реализацију 33 пројекта у 29 локалних самоуправа на територији Војводине. На овај начин биће започета реализација значајних инфраструктурних пројеката у областима саобраћајне инфраструктуре, водоснабдевања и заштите вода, предшколског и основног образовања и васпитања, развоја спорта и у области здравствене заштите. Циљ је да свака општина у Војводини има једнаке услове за развој, јер само равномерним улагањем можемо постићи напредак и бољи квалитет живота за све грађане.
Републичка и Покрајинска влада су партнери
- Заједничка седница, одржана у Сомбору, којој је претоходило дванаест билатералних састанака, је потврдила да Републичка и Покрајинска влада делују као партнери у остваривању заједничких циљева. Разговарали смо о су конкретним пројектима од стратешког значаја за Војводину, као што су улагања у привреду, образовање, здравство, спорт, као и о привлачењу инвестиција, проширењу индустријских зона. Сарадња Републичке и Покрајинске владе је пример како институције на различитим нивоима власти могу заједно радити у интересу грађана. Војводина и Србија имају јединстван политички програм.
Редовно одржавате састанке са градоначелником Новог Сада Жарком Мићином, а сарадња између Покрајинске владе и Града Новог Сада се одвија на различитим нивоима. Које су могућности за нове инвестиције које ће допринети даљем развоју?
- Настојимо да редовно одржавамо састанке како бисмо могли да пратимо развој пројеката. Имамо доста заједничких пројеката, као што су реконструкција Алмашког краја, градња новог објекта Основне школе „Милош Црњански“, нова фискултурна сала у Гимназији „Лаза Костић“, улагања у Основну школу „Ђура Јакшић“ у Каћу, уређење парка код Спенса, као и градња водовода и канализације у више улица. Наставићемо сарадњу и убудуће са новим пројектима. Улагаће се у област културе, а постоји могућност за још нових инвестиција које ће допринети даљем развоју града. Као што сам једном приликом рекла, сарадња Покрајинске владе и Града Новог Сада је нераскидива. Разговарала сам са градоначелником Мићином о пружању подршке Покрајинске владе у обнављању фасаде Танурџићеве палате, тако да постоји могућност да и то буде један од будућих заједничких пројеката.
Друштвена криза, протести, насиље и нереди на улицама, блокаде, свакако су имале негативан утицај на нашу економију и прилив страних инвестиција
Међу највећима заједничким пројектима су свакако изградња Основне школе „Милош Црњански” на Сателиту и обнова Алмашког краја. Докле се стигло с тим пројектима?
- Очекујемо да ће изградња новог објекта ОШ „Милош Црњански“ бити завршена до краја године. Нови школски објекат има близу 13.000 квадратних метара и биће један од најмодернијих у региону. Моћи ће да прими око 1.600 ученика и имаће 39 учионица, које ће бити опремљене по најсавременијим стандардима. Када је реч о обнови Алмашког краја, прва фаза радова биће завршена до краја године. Радови напредују како је и планирано, завршава се целина по целина, а наредне године очекујемо да буду завршене још две целине. То је комплексан пројекат, први пут у историји града читав кварт се реконструише и адаптира, тачније, предвиђена је реконструкција око 600 кућа и потпуно нова инфраструктура у 20 улица.
Сви смо погођени трагедијом
- Сви смо погођени трагедијом која се догодила прошле године на Железничкој станици у Новом Саду, али смета својатање жртава и што се насиљем покушава доћи до одговора. Као правнику необично је што су делови надстрешнице, који се сматрају доказним материјалом, брзо уклоњени са лица места. Таквим чиновима је знатно отежана истрага. Треба видети да ли су лица оптужена за извршење одрђених кривичних дела баш једине особе које треба да изађу пред лице правде, или су намерно појединци пропуштени. Зато је тежак чин посланика Угљеше Мрдића да, као председник Одбора за правосуђе, започне штајк глађу. Замолила сам га да га прекине и да ћемо се на други начин изборити да дође до правде и истине. Истовремено га разумем, јер је сакупио додатне доказе и предао Тужилаштву али ни једна одговор није добио као ни Ђуро Раца, отац настрадале девојке. Потребно је времена да се реши овај случај јер је изузетно тежак, који треба добро размотрити и прибавити добре доказе.
После великих економских и инфраструктурних резултата, истичете да је време да се више брине о обичним грађанима и њиховим проблемима. Какав план Покрајинска влада има за ово?
- Покрајинска влада остварила је значајне резултате на плану развоја инфраструктуре и привреде. Изграђени су путеви, школе, болнице, обновили смо бројне јавне објекте и тиме смо створили основу за снажнију Војводину и Србију. Сада је време да ти резултати добију своје пуно значење – да их осете и грађани у свакодневном животу. Покрајинска влада у наредном периоду ставља човека у центар својих политика. Усмерићемо улагања на здравство, образовање, социјалну заштиту, културу и еколошки напредак. Посебну пажњу поклонићемо најугроженијим категоријама, подржаћемо младе, породице, жене предузетнице и све оне који својим радом желе да допринесу развоју друштва. Желимо да сваки грађанин зна да смо ту, не само да градимо школе и болнице, већ и да решавамо њихове конкретне и свакодневне проблеме. Суштина фазе политике која следи јесте да људи буду у средишту мера и одлука које доносимо.
Заједничко обележавање 150 година од рођења Милеве Марић Ајнштајн
- Милева Марић Ајнштајн је једна од наших најзначајнијих научница. Договорили смо се да се на достојан начин одужимо нашој великој научници подизањем споменика. Заједно са Градом Новим Садом припремамо низ програма који ће истакнути њен допринос науци. У њену част биће организовани научни скупови, изложбе, предавања, културни садржаји, као и активности намењене ученицима и студентима, како бисмо их подстакли да се интересују за природне науке и истраживачки рад. Ово обележавање није само сећање на једну велику научницу, већ и порука младима да се таленат, знање и посвећеност увек вреднују, без обзира не време у ком живимо.
Делегација Покрајинске владе средином године боравила је у Јапану на Светској изложби „Експо 2025”. Посетили сте тада седиште корпорација „Мицубиши” и „Тојо тајер”. На који начин ће се продубљивати економска сарадња две земље и да ли ускоро можемо очекивити још неку јапанску инвестицију?
- Посета делегације Покрајинске владе Јапану и учешће на Светској изложби „Експо 2025” били су веома значајни за унапређење економских односа између Србије и Јапана. Током боравка, као што сте рекли, посетила сам седишта корпорација „Мицубиши” и „Тојо тајер”. Инвестиција компаније „Тојо тајер” у Инђији, која представља највећу гринфилд инвестицију из Јапана у нашој земљи, имала је изузетну улогу у јачању свеукупних економских веза двеју земаља. Отварање ове фабрике снажан је сигнал другим јапанским компанијама да је Србија добро место за улагање. Наставићемо да радимо на томе да ускоро у Војводини и Србији видимо нове јапанске инвеститоре. Очекујем да и друге фирме из Јапана покрену пословање у нашој земљи, а да постојеће наставе да шире своје активности и улажу у нове пројекте.
Да ли су друштвена криза и блокаде које трају годину дана утицале на прилив страних инвестиција?
– Друштвена криза, протести, насиље и нереди на улицама, блокаде свакако су имале негативан утицај на нашу економију и прилив страних инвестиција. Такве околности створиле су атмосферу несигурности, што је довело до опрезнијег понашања инвеститора, али и смањене потрошње грађана. Важно је нагласити да је реч о привременим ефектима. Ситуација се постепено нормализује, институције функционишу, почела је нова академска година. На крају, видите да је све мањи и мањи број људи који се окупља на протестима и блокадама. Нема две Србије, иако се потенцира на тој подели. Србија је наша заједничка кућа у којој има места за све. Држава је усмерена на убрзани раст и развој, уложићемо више напора, борићемо се још снажније како бисмо надокнадили све што смо изгубили и вратили се на пут успеха у економији.
