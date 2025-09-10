(ФОТО) СВЕ ЧЕШЋЕ "КИШЕ ДУХОВА", ОПАСАН ФЕНОМЕН ХАРА Погодују им топлотни таласи, а ево зашто представљају РИЗИК! Све претварају у БУРЕ БАРУТА
Временски феномен сувих олуја све је веће изненађење и представља метеоролошки феномен.Суве олује без кише, са мрачним небом и грмљавином, водећи су природни узрок шумских пожара у свету.
Олује настају као последица поремећаја у атмосфери, праћене су јаким ударима ветра, притиска, температуре. Јачина им је различита, од малих феномена попут торнада до огромних система као што су тропски циклони, пешчане олује.
Феномен сувих олуја је погрешно и површно схваћен, а представља озбиљан временски колапс.Обично олују прате и јаке грмљавине и муње које парају небо бљеском светлости, али карактеристика сувих олуја је да нема ниједне капи кише.Тамни облаци се надвијају над тлом које је прилично загрејано од високих вредности температура, али очекивани пљусак изостане.
Временски услови и олујно небо подсећају на сценарио научно-фантастичног филма, али због недостатка кише, суве олује су један од водећих природних узрока настанка шумских пожара у свету. У комбинацији са све чешћим и интензивнијим топлотним таласима изазваним климатским променама, претварају велика пространства планете у буре барута коме је потребна само варница.
Са становишта атмосферске физике, све олује су у почетку "влажне" појаве јер се ствара кондензација водене паре која доноси падавине. Али је феномен шта се дешава са том кишом док она не падне на тло, где она нестаје.
У сувој олуји, падавине које се формирају у горњим слојевима на свом путу ка тлу наилазе на слој изузетно сувог и топлог ваздуха у нижим и средњим слојевима. Ова „невидљива баријера“ узрокује да капи кише или кристали града потпуно испаре пре него што могу да досегну тло.
Тако се ствара визуелна завеса падавина које практично висе у подножју облака, али пре него што стигну до тла нестају у ваздуху. Овај феномен назива се и киша духова, која указује на потенцијално опасне олује.
Ову врсту олуја карактеришу грмљавине са интензивним муњама, мало или без површинских падавина.
Однос између сувих олуја и топлотних таласа није само метеоролошка случајност, већ опасна синергија која ствара савршене услове за природне катастрофе великих размера.