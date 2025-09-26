(ФОТО) ДОДЕЉЕНЕ 92 КУЋЕ НА СЕЛУ, ОД ОЏАКА ДО ВРАЊА! Породице потписале уговор за нови дом у 72 насеља широм Србије

Тиме се укупан број оживелих домаћинстава попео на 3.820 и приближио првобитном плану - 4.000 усељених кућа и повратак на село више од 20.000 људи млађих од 30 година.

Нови житељи населиће се у чак 72 села широм Србије, од Оџака и Кикинде до Димитровграда, Пирота и Врања.

Више од половине нових власника свој дом је пронашло у Војводини.

410.000 динара вредела кућа у Пачиру код Бачке Тополе

Рекордери по броју усељених кућа су села на подручју Града Сомбора која ће бити богатија за још шест нових власника домова. Од почетка програма на том подручју кров над главом пронашло је225 породица.

Ни подручје локалне самоуправе Бачка Паланка не заостаје по броју усељених кућа пошто је у том крају кров над главом стекло 184 породице. И у Поморављу на исти начин своја села оживљава и Јагодина.

Међу добитницима сеоских кућа оних који ће имати дом од чак 198 квадрата као у Хетину код Житишта, па до најмање куће у Мровској код Владимираца од свега 26 квадрата.

Највећу окућницу од нешто више од 30 ари плаца, уз кућу од 87 квадрата имаће у селу Барбатовац код Блаца Милан Јовановић који планира да се бави производњом органских јаја.

Има наде за селе када мали стижу

Приликом потисивања уговора министар за бригу о селу Милан Кркобабић изјавио је, да је убеђен да има наде за младе људе који одлазе у села Србије и тамо настављају свој живот.

Фото: Министарство за бригу о селу

- Надам се да има наде и за ове који остају у великим градовима. Ово су глобално тешка времена, времена у којима се доносе велике одлуке које трајно одређују будућност људи. Село, свој кров над главом и своје парче земље увек су били, јесу и биће најбоља гаранција опстанка нашег народа и наше државе - поручио је Кркобабић .