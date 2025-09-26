МЕДВЕДИ ТЕРОРИШУ ПЉЕВЉА: Побијене краве и овце МЕШТАНИ У СТРАХУ
ПЉЕВЉА: Током последњих десет дана на територији општине Пљевља на северу Црне Горе медведи су поново направили огромну штету.
У селу Бобово усмртио је краву, а у селу Бољанићи нешто после поноћи провалио у савремену шталу изграђену пре 5 година, одвалио оквир од прозора пвц столарије и ушао кроз прозор. Убио је две овце, а две овце са собом одвукао.
- Њихов долазак сада је све чешћи, страхујемо али немамо коме да се жалимо јер изгледа да нам нема ко помоћи. Упаде медведа на имања више и не пријављујемо за накнаду штете, јер је то узалудан посао, прописи које држава тражи од мештана који држе стоку су немогућа мисија, кажу за РИНУ становници пљеваљских села.
Услед климатских промена и опустелих села све чешће се дешава да у читавом региону медведи све чешће силазе у насељена места, што раније у тој мери није био случај. На територији ивањичког села Маскова мештани кажу да су их виђали у чопорима, а на територији Прибоја виђена је мечка са мечићима близу главног пута.
- Медведи су тренутну у стању хиперфагије, тачније интензивно се крећу у потрази за храном пре него што утону у хибернацију, тојест у свој зимски сан. Оно што је важно за мештане јесте да не остављају изворе хране на доступном простору јер се тада медведи навикну да су то њихови стални извори хране и на исто место често долазе. Нема места паници, али опрезност је свакако потребна. Морамо се навићи да делимо природу са шумским животињама и да је то и њихово станиште, рекла је Марија Иковић из ЦЗИП.
Често мештани пријављују да мечку са мечићима виђају у близини главних путева и насељених места, а разлог томе јесте како би дубоко у шуми избегли одрасиле мужјака који убијају мечиће због страха од конкуренције. Према речима стручњака, управо мужјаци медведа праве бољу селекцију популације ове дивљих животиња, него ловци.
Једно од решења да медведи не би силазили у насељена места, можда је постављање хранилишта дубоко у шуми. Та пракса показала је задовољавајуће резултате на територији Националног парка Тара.