МАЛОЛЕТНИЧКЕ БАНДЕ СЕЈУ СТРАХ ПО ЗАГРЕБУ Родитељи и грађани на улицама ТРАЖИ СЕ СМАЊЕНЕ СТАРОСНЕ ГРАНИЦЕ ЗА ОДГОВОРНОСТ
У недељу је у Загребу најављен протест "Дубрава за децу", због насиља малолетничких банди на истоку града.
Протест је најављен након што је пре две седмице група малолетника напала дечаке који су се дружили на школском игралишту. Дечаци су претрпели више повреда, а због свега је ургирала и полиција.
Стога је поново у фокусу расправа о реакцији и ефикасности система, васпитање и безбедност младих.
Организатори протеста Хелена Анчић је гостујући на ХРТ-у рекла да је потребно смањити старосну границу одговорности за децу са 14 на 12 година. Одлучила је, каже, да реагује и окупи масу људи и пошаље поруку институцијама.
"Прво морам нагласити да се није радило о једном нападу, десила су се три у размаку од два сата. Прво испред Основне школе Дубец, па испред Основне школе Ретковец, па онда испред зграде у Паркићу", рекла је Анчић.
Истиче важним да систем треба да пружи потребну помоћ.
"Оно што ми желимо је да смањимо старосну границу одговорности за малолетнике са 14 на 12 година. Не желимо ту децу да стављамо у затворе, већ желимо да им систем пружи помоћ која им је потребна. Преко поправних домова или преко психолошке помоћи", рекла је Анчић.
Она је истакла да деца не смеју остати заборављена, власт мора активније радити на решавању проблема малолетничке деликвенције.
"Деца су наше највеће благо, најсветије што имамо и мислимо да је време да се власт с њима 'позабави'", рекла је Анчић.
Саветница правобранитељке за децу, Сања Владовић истиче друштвену одговорност.
"Одговорно је цело друштво, сви системи који се баве с децом, а крећемо примарно од породице. Дакле, породица је примарно одговорна за васпитање и дисциплинирање своје деце, казала је Владовић.
Истиче да је кључна превенција.
"Оно што је битно рећи је да када се појављују први проблеми, потребно је већ тада предузимати различите интервенције, различите мере. Не чекати да се неки проблеми у понашању деце развијају до те мере да постану угрожавајућа за другу децу и за друге грађане", навела је.