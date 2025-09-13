ВУК НА ПЛАЖИ УГРИЗАО ДЕТЕ ИЗ СРБИЈЕ? Петогодишње дете нападнуто у омиљеном одмаралишту Срба, РОДИТЕЉИ остали у шоку
Снимци са сигурносних камера потврдили су да је петогодишње дете угризао вероватно вук, али догађај се још увек испитује.
Језив инцидент догодио се на Ситонији када је на плажи животнија за коју се сматра да је вук, угризла петодгодишње дете.
Вест је објавила Никана.гр, а како су навели "док ДНК анализа не потврди да је реч о вуку, на грчким порталима је истакнуто да се 'вероватно' ради о вуку".
"На грчким порталима је објављено да је у питању дечак, али нама су се јавили познаници породице и рекли да је у питању девојчица. Наиме, након угриза, породица је стигла хитно у здравствени центар Агиос Николаос на Ситонији", објавила је Никана.гр, па додала:
"Снимци са сигурносних камера потврдили су да је петогодишње дете примило угриз вероватно од вука, али догађај се још увек испитује".
Према истом извору, детету је одмах указана прва помоћ, а "онда је пребачено у болницу у Полигиросу на Халкидикију, где су лекари спровели неопходне поступке за збрињавање ране од напада вука".
"Дете је затим отпуштено из болнице".
Испод објаве су многи наши туристи оставили коментаре, а неки од њих су потврдили да су чули завијање вукова..
"Сместај код плаже Ковиоу, лично сам чула завијање вука или вукова увече у планини, пре три дана смо дошли с летовања. Ковиоу плажа и смештај је 10-ак мин удаљена од Н. Мармараса. Иначе, био је велики пожар тих дана код плаже Лагомантра и могуће да су се животиње узнемириле", написала је једна жена.
"Колико знам Грцка је пуна ОГРОМНИХ паса на плажи што спавају, само је било питање дана када ће постати агресивни", навела је друга.
p> "Вук је усред бела дана шетао плажом? А нико од људи на плажи није приметио вука? Родитељи детета нису приметили вука, него је вук насред плаже пришао детету и ујео га? Није апсолутно немогуће, али реално јако мало вероватно. Много је вероватније да је неко од очевидаца нешто побркао, односно погрешио", додао је други пратилац ове популарне странице која увек дели актуелна дешавања и вести са Србима омиљене дестинације.
"Наши људи баш немају среће у Грчкој", констатовала је још једна жена која прати дешавања у Грчкој.