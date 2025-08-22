(ВИДЕО) ЖЕСТОКА ТУЧА УСРЕД БЕЛА ДАНА Две групе младића се побиле у центру Београда НАПАДАЧИ ПОБЕГЛИ КОЛИМА
22.08.2025. 18:22 18:32
Снимак жестоке туче у центру Београда усијао је друштвене мреже.
На друштвеним мрежама данас се појавио снимак жестоке туче групе мушкараца испред зграде Поштанске штедионице у центру Београда. Како се наводи у објави "Инстаграм" странице "Мој_Београд", двојица младића излетела су из свог аутомобила и напала су браћу која су у том тренутку прелазила улицу на пешачком прелазу.
Након туче, нападачи су се вратили у своје возило и побегли су са лица места. На снимку се види да су се ударали песницама пред многобројним сведоцима.
Није познат узрок туче, као ни да ли има повређених. Није такође познато да ли је случај пријављен полицији.
