ГУЖВЕ НА ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА Задржавања и по шест сати, ево и где

На ГП Батровцима путничка возила на излазу из Србије, према информацијама Управе граничне Полиције РС, чекају шест сати, аутобуси 60 минута, а исто толико и теретна моторна возила.

На граничном прелазу Хоргош, на излазу из земље и путничка возила и аутобуси чекају 90 минута. На Келебији путничка возила на излазу чекају два сата, аутобуси 60 минута. На осталим граничним прелазима нема задржавања за све категорије возила.

Из Ауто Мото Савеза Србије наводе да повремено слаба киша током преподнева понегде може условљавати местимично мокре коловозе.

Вожњу треба прилагодити већем броју возила и променљивом стању коловоза са држањем већег одстојањем између возила како би возачи могли да реагују и избегну неочекиване опасности на путу које доносе лоши временски услови.

На наплатним станицама нема задржавања возила.