few clouds
15°C
24.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ГУЖВЕ НА ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА Задржавања и по шест сати, ево и где

24.08.2025. 07:19 07:26
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
граница
Фото: Управа царина

На ГП Батровцима путничка возила на излазу из Србије, према информацијама Управе граничне Полиције РС, чекају шест сати, аутобуси 60 минута, а исто толико и теретна моторна возила.

На граничном прелазу Хоргош, на излазу из земље и путничка возила и аутобуси чекају 90 минута. На Келебији путничка возила на излазу чекају два сата, аутобуси 60 минута. На осталим граничним прелазима нема задржавања за све категорије возила.

Из Ауто Мото Савеза Србије наводе да повремено слаба киша током преподнева понегде може условљавати местимично мокре коловозе.

Вожњу треба прилагодити већем броју возила и променљивом стању коловоза са држањем већег одстојањем између возила како би возачи могли да реагују  и избегну неочекиване опасности на путу које доносе лоши временски услови.

На наплатним станицама нема задржавања возила.

граница АМСС
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај