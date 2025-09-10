Хватамо залет за 16. Европску ноћ истраживача: ЗНАЊЕМ ПРОТИВ ГЛАДИ, МИТОВА И ДОСАДЕ
Новосађани, Београђани и Нишлије, али и становници још 13 градова Србије, од средине септембра почињу свој „загревајући“ научни плес – уочи велике, 16. Европске ноћи истраживача, која ће бити одржана 26. септембра.
До тада, организатори су припремили низ предактивности које ће заинтересовати све љубитеље науке, од најмлађих до најстаријих.
Нови Сад – научни хаб и најбогатији програм
Главни део програма почиње 19. септембра трибином „Како се информисати у доба АИ?“, на којој ће новосадски истраживачи разговарати о вештачкој интелигенцији, дезинформацијама и критичком мишљењу.
Један од најпопуларнијих сегмената почиње 22. септембра – „Вожња бициклима кроз Сунчев систем“. Захваљујући специјалној апликацији за проширену стварност, учесници ће педалирати кроз град и откривати тајне планета.
У Научном клубу при Културној станици „Свилара“ од 22. до 25. септембра, од 18 до 20 часова, посетиоци могу да учествују у интерактивним радионицама:
– „Игра меморије“ и „Соба за бекство“ за најмлађе,
– „Кафа са научницима“ за све радознале,
– математичке загонетке попут Ешерових коцки и конструкције Платонових тела.
На истој локацији, 23. септембра биће одржан забавни, интерактивни квиз за децу од 10 до 15 година, док ће 24. септембра посетиоци моћи да упознају АИ туторa Ментору.
Још један посебан сегмент је ФлексАИ уметност: Моја визија науке, конкурс за младе који уз помоћ алата вештачке интелигенције могу приказати како они виде науку будућности.
Београд – од „Винче“ до Палате науке
Предактивности у Београду почињу 18. септембра у Институту за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, где ће посетиоци моћи да обиђу лабораторије. Потом, 22. септембра Институт за нуклеарне науке „Винча“ отвара врата за све љубитеље науке. У Палати науке 24. септембра одржаће се три предавања и дебата „Шта наука има са нама?“, која ће показати колико је наука присутна у свакодневном животу. Након предавања, посетиоци ће моћи да обиђу сталну поставку Палате.
У ТЦ „Биг Фешн“ 21. септембра биће организована радионица „Сусрет са честицама микро-пластике“, где ће грађани сазнати како да смање свој еколошки отпад.
Ниш – од гимназијског лонца до зелених градова
Ниш стартује 15. септембра програмом на Природно-математичком факултету, који ће у периоду од 10 до 15 часова угостити све будуће истраживаче. У Научном клубу при Центру за стручно усавршавање, 22. септембра биће отворена изложба „Мирис природе – биљне врсте Србије“. Истог дана одржаће се предавање о зеленој инфраструктури и одрживим градовима, док је 23. септембра заказан квиз о митoвима и истинама о климатским променама.
Ноћ истраживача одржава се и у Суботици, Кикинди, Инђији, Шапцу, Крагујевцу, Чачку, Крушевцу, Смедереву, Пироту, Лесковац, Рановцу, Зајечару и Свилајнцу,
Великo финале одржаће се 26. септембра од 16 до 22 часа у 16 градова широм Србије, а комплетан програм доступан је на званичном сајту www.nocistrazivaca.rs.
Ова манифестација се у нашој земљи ове године реализује кроз два пројекта: ReFocuS FLOW и TRAILS. Координатор пројекта ReFocuS FLOW (Road to Friday of Science FLOWs) је Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Универзитета у Београду, у партнерству са Центром за промоцију науке, Природно-математичким факултетом Универзитета у Нишу и Универзитетом у Крагујевцу. Координатор пројекта TRAILS (TRAIN RESPONSIBLE AI LEARNING SOCIETY) је Креативно едукативни центар, у партнерству са Научно-технолошким парком Нови Сад, Удружењем научних комуникатора НАУКОМ, Високом школом струковних студија из Суботице и Центром за промоцију науке. Оба пројекта финансирана су из програма „HORIZON EUROPE“, највећег програма Европске уније за истраживање и иновационе делатности, у оквиру потпрограма „Марија Склодовска-Кири“.
И. Радоичић