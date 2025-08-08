clear sky
Спремите се за хаос! НЕВИЂЕНЕ ГУЖВЕ у саобраћају овог викенда! ИЗБЕГНИТЕ ЧЕКАЊЕ НА НАПЛАТНИМ РАМПАМА

08.08.2025. 18:58 19:38
Пише:
Дневник
Извор:
Рина
Фото: Рина

ЈП „Путеви Србије" обавештава јавност да се током предстојећег викенда због сезоне годишњих одмора и смене туриста очекује појачан интензитет саобраћаја на путевима у Србији.

У циљу несметаног проласка возила српским аутопутевима интензивиран је рад на наплатним станицама, повећан број инкасаната и сви канали за наплату путарине и дистрибуцију картица су у функцији 24 часа дневно без паузе. 

Најбржи пролазак кроз наплатне станице омогућава електронска наплата путарине (ЕНП). Региструјте се на интегрисани систем наплате путарине Toll4All и путујте једним ТАГ уређајем без задржавања на наплатним станицама кроз Србију, Црну Гору, Северну Македонију и Хрватску. 

- На време испланирајте пут и унапред се информишите путем интернет презентације и апликације за мобилне телефоне ЈП „Путеви Србије“ у реалном времену о планираним радовима на државним путевима, изменама режима саобраћаја, ценама путарине, евентуалним задржавањима као и свим другим неопходним информацијама, саопштено је из ЈП Путеви Србије. 

ЈП „Путеви Србије" апелује на све учеснике у саобраћају да прилагоде брзину условима на путу, држе безбедно одстојање и поштују саобраћајну сигнализацију.

 

гужве на путевима гужве гужве у саобраћају наплатна рампа
Вести Друштво
