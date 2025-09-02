ИСПЛАТА ПОРОДИЧНЕ ПЕНЗИЈЕ ЗАВИСИ ОД ПОТВРДЕ О ШКОЛОВАЊУ Ево рокова за УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ
За ученике и студенте који су корисници породичне пензије, почетак школске године је време када Фонду ПИО треба да доставе потврде о школовању, како би пензија наставила несметано да им се исплаћује.
Према одредбама Закона о ПИО, дете стиче право на породичну пензију и она му припада до навршених 15 година живота, а након тога ово право остварује ако је на школовању. Право на пензију детету припада до краја школовања, а најкасније до навршених 20 година живота ако похађа средњу школу, односно 26 година живота ако студира.
Рок за достављање потврде о школовању за ученике средњих школа који користе ово право је у септембру, одмах по упису школске године, док су студенти у обавези да потврде о упису нове школске године надлежним филијалама Фонда доставе у октобру, такође одмах по упису године.
С обзиром на то да се у неким високошколским установама упис школске године врши у новембру, у том случају је неопходно да студенти доставе потврде о школовању у новембру, чим упишу нову школску годину.
Осим података о идентитету детета и установи која је издаје, потврда треба да садржи и податке о томе на коју школску годину се односи, као и о статусу ученика, односно студента у тој школској години. На потврдама је потребно уписати матични број родитеља по коме се користи пензија, а могу се донети лично или послати поштом.
Благовременим достављањем школске потврде исплата пензије ће се редовно наставити.