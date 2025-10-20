overcast clouds
(ВИДЕО) ФРАНЦУСКА ПОЛИЦИЈА ИМА 7 ДАНА ДА ПРОНАЂЕ НАКИТ Ако их не ухвате одмах, све ће бити истопљено

20.10.2025. 13:19 13:52
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Luvr
Фото: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus

ПАРИЗ: Детектив за уметност Артур Бренд назвао је данас пљачку музеја Лувр "крађом деценије" и додао да ће полиција, да би повратила "непроцењиве" предмете, морати да пронађе кривце за само недељу дана.

Он је за Скај њуз рекао да су крунски драгуљи толико познати да једноставно не могу да се продају и да једино што може да се учини јесте да се истопе сребро и злато, раставе дијаманти или изрежу.

"Тако ће вероватно заувек да нестану. Полиција има само недељу дана. Ако ухвате лопове, ствари би још увек могле да буду код њих. Ако потраје дуже, плен ће вероватно нестати. То је трка с временом", рекао је Бренд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Француски министар правде, Жерард Дерманин оценио је да је пљачка била неуспех француских безбедносних служби.

"У Паризу постоји много музеја, много музеја у Француској, с непроцењивим вредностима у тим музејима. Оно што је сигурно јесте да смо подбацили. Сви Французи се осећају као да су опљачкани", рекао је он.

Накит
Фото: Tanjug/AP Photo/Alexander Turnbull

У пљачки у Лувру нестало је осам предмета - тијара и огрлица из сафирног сета краљица Мари-Амели и краљица Хортенсе, наушница, из пара који припада сафирном сету краљице Мари-Амели и краљице Хортенсе, смарагдна огрлица из сета царице Марије Лујзе, пар смарагдних наушница из сета царице Марије Лујзе, брош реликвијар царице Еугеније, као и њена тијара и велики брош са машном од корсажа.

Само тај брош украшен је са 2.438 дијаманата. 

Француска француска полиција лувр
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
