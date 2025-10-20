(ВИДЕО) КОМАНДАНТ, ОСУЂЕНИК, СИМБОЛ ЈЕДНОГ ВРЕМЕНА: Животна прича генерала Небојше Павковића ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ ВОДИО ВОЈСКУ У НАЈТЕЖИМ ДАНИМА
Командант Треће армије, хашки осуђеник и једна од најконтроверзнијих личности српске војне историје Генерал Небојша Павковић, некадашњи командант Треће армије Војске Југославије и бивши начелник Генералштаба Војске Југославије, преминуо је данас у Београду у 79. години живота, потврдили су београдски медији.
Павковић се налазио на лечењу у Војномедицинској академији (ВМА), након што је крајем септембра ове године допутовао у Србију из Финске, где је издржавао казну затвора на коју га је 2009. године осудио Хашки трибунал.
Његов повратак у земљу уследио је након што је Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу донео одлуку о превременом ослобађању из хуманитарних разлога, због тешког здравственог стања.
Пут војника и генерала
Небојша Павковић рођен је 10. априла 1946. године у селу Сенћан код Сврљига. Војно образовање стекао је у Средњој војној школи у Сарајеву и Војној академији у Београду, коју је завршио 1970. године. Током каријере служио је у више гарнизона широм бивше Југославије, а у чин генерала унапређен је деведесетих година.
Најзначајнија функција у каријери била му је команда над Трећом армијом Војске Југославије, у чијем саставу су биле снаге распоређене на југу Србије и на Косову. На том положају нашао се у децембру 1998. године, уочи оружаних сукоба са припадницима тзв. Ослободилачке војске Косова (ОВК), и остао до фебруара 2000. године.
У мају 2000. постављен је за начелника Генералштаба Војске Југославије, на месту генерала Драгољуба Ојданића, где је остао до октобра исте године.
Хашка оптужница и година у бекству
Крајем 2003. године, Тужилаштво Хашког трибунала подигло је против Павковића и више високих званичника Србије и Црне Горе оптужницу за злочине против човечности и кршење закона и обичаја ратовања током 1999. године.
Павковић је у почетку одбијао да добровољно оде у Хаг, тврдећи да жели да му се суди пред домаћим судовима. У бекству је био више од годину и по дана, све до 2005. године, када је изручен Хашком трибуналу.
Пресуда и две деценије иза решетака
Хашки трибунал је 2009. године прогласио Павковића кривим по свих пет тачака оптужнице и осудио га на 22 године затвора. Заједно са њим осуђени су и генерали Владимир Лазаревић, Драгољуб Ојданић, Сретен Лукић и политичар Никола Шаиновић.
У пресуди се наводило да је Павковић, као један од водећих људи војног врха, учествовао у удруженом злочиначком подухвату са циљем да се насилним средствима „обезбеди трајна контрола Србије над Косовом“, што је, како је наведено, довело до депортације и страдања косовских Албанаца.
Павковић је казну издржавао у Финској, где је провео скоро две деценије у затвору, све до превременог пуштања на слободу у септембру 2025. године.
Повратак и последњи дани
По повратку у Србију, Павковић је авионом Владе Србије слетео у Београд, одакле је санитетским возилом пребачен на ВМА. Његово здравствено стање било је тешко, али стабилно, и наставио је лечење под надзором војних лекара.
Према одлуци Хашког механизма, пуштање на слободу било је условљено поштовањем седам тачака, међу којима је и ограничење јавних иступања и обавеза редовног извештавања надлежних органа.
Генерал Небојша Павковић преминуо је данас у Београду, две деценије након што је осуђен, и неколико недеља након што је, тешко болестан, поново ступио на тло своје земље.