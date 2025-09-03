КЛИЗАВО ЈЕ Возите опрезно, АМСС упозорава на одроне СТАЊЕ КОЛОВОЗА ПРОМЕНЉИВО ЗБОГ КИШЕ
Због промене времена у другом делу дана и могуће веће количине падавина за кратко време у појединим крајевима, Ауто-мото савез Србије (АМСС) упозорава возаче на променљиво стање коловоза и апелује да се на деоницама које пролазе кроз усеке и поред камених косина обрати пажња на повећану опасност од одрона земље и камења.
На наплатним станицама нема задржавања возила, наводи се у извештају АМСС-a.
Према информацијама Управе граничне полиције добијеним у 17.15 часова, на путничким терминалима наших граничних прелаза на улазу на Градини возила чекају 30 минута, док се на Хоргошу, на излазу, путничка возила и аутобуси задржавају 45 минута.
На теретним терминалима наших граничних прелаза, на излазу, на Келебији и на Сремској Рачи возила се задржавају 120 минута, на Батровцима 420 минута, на Шиду 180 минута, а на Градини 60 минута.