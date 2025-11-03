КОЛАЧИ И ЖИТО НИКАД СКУПЉИ Цене ораха скочиле, ево колико кошта килограм на српским пијацама СПИСАК ПО ГРАДОВИМА
Цене ораха на пијацама у Србији варирају, а потрошачи траже повољнију понуду пред празничну припрему жита и колача за славу.
Цене ораха на пијацама широм Србије у октобру 2025. године крећу се од 800 до 1.200 динара по килограму, што је важно за многе домаћице које припремају жито за славу.
Док се припреме за славску трпезу увелико спремају, један од најважнијих састојака постао је тема разговора међу домаћицама. Цене ораха на пијацама широм Србије тренутно варирају, а потрошачи помно прате понуду, јер је кључни део припреме жита за славски колач.
Цене ораха по градовима
У Београду, цена ораха се креће око 1.100 динара по килограму, док су у неким мањим градовима, попут Ниша, цене нешто ниже, са 800 динара за килограм. Сличне цене бележе и Чачак и Крагујевац, где се орах продаје по 1.000 динара, док у Краљеву, Пожаревцу, Смедереву и Зајечару цене достижу и 1.200 динара за килограм. У Шапцу и Панчеву, цена ораха је 1.100 динара, што је уобичајено за ове делове земље.
- Још увек је цена ораха коректна, прошле године су за килограм тражили и до 2.000 динара, али могуће је да ће убрзо поново бити тако - говори Београђанка Мира коју смо затекли код тезге са орашастим плодовима.
Такође, осим што је орах кључан за припрему жита, саставни је део и многих колача, што га чини незаобилазним у припремама. Зато је и ових дана потражња за њим у порасту, а потрошачи ће свакако имати на уму да изаберу најбољу понуду у складу са својим буџетом.