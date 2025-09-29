КОЛАПС НА ИЗЛАЗУ ИЗ СРБИЈЕ Вишесатна чекања за теретњаке на ОВОМ ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ
29.09.2025. 07:45 07:48
Коментари (0)
БЕОГРАД: Према информацијама Управе граничне Полиције добијеним у 5.15 часова, на излазном терминалу граничног прелаза Батровци теретна возила чекају и до три сата, док се на прелазима Шид и Келебија чека по сат времена.
На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања за све категорије возила.
Према последњим информацијама добијеним у од ЈП "Путеви Србије" на наплатним станицама нема задржавања возила.
Ауто-мото савез Србије (AMSS) саветује возачима да се због кише, мокрих коловоза и отежане видљивости лако губи контрола возила, па да обрате пажњу на брзину и одстојање јер је зауставни пут у таквим условима дужи.