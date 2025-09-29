overcast clouds
12°C
29.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КОЛАПС НА ИЗЛАЗУ ИЗ СРБИЈЕ Вишесатна чекања за теретњаке на ОВОМ ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ

29.09.2025. 07:45 07:48
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
a
Фото: Pixabay.com

БЕОГРАД: Према информацијама Управе граничне Полиције добијеним у 5.15 часова, на излазном терминалу граничног прелаза Батровци теретна возила чекају и до три сата, док се на прелазима Шид и Келебија чека по сат времена.

На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања за све категорије возила.


Према последњим информацијама добијеним у од ЈП "Путеви Србије" на наплатним станицама нема задржавања возила.

Ауто-мото савез Србије (AMSS) саветује возачима да се због кише, мокрих коловоза и отежане видљивости лако губи контрола возила, па да обрате пажњу на брзину и одстојање јер је зауставни пут у таквим условима дужи.

АМСС стање на путевима гранични прелази
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај