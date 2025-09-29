“Дневник” сазнаје
ВОЗАЧУ ИЗ ЕЧКЕ ПРОДУЖЕН ПРИТВОР Усмртио бициклисткињу па побегао са места несреће
Неправоснажним решењем судије за претходни поступак Вишег суда у Зрењанину продужен је притвор М. К. П. (27) из Ечке, који је осумњичен да је починио кривична дела тешка дела против безбедности јавног саобраћаја и непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди.
Њему је претходно притвор одређен по свим предложеним основама, односно због опасности од бекства, као и због постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке и да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело.
Више јавно тужилаштво у Зрењанину је потврдило за “Дневник” да спроводи истрагу против осумњиченог, те да ће током истраге бити испитани сведоци и прибављена потребна вештачења.
Наредбом о спровођењу истраге, М. К. П. се на терет ставља да је изазвао саобраћајну несрећу у којој је једна особа погинула, а друга тешко повређена. Он је у суботу, 16. августа, у вечерњим сатима, у Ечки, управљао аутомобилом док је био у стању тешке алкохолисаности и под дејством психоактивне супстанце. Такође, није прилагодио брзину кретања возила условима пута, нити је држао довољну удаљеност приликом претицања.
Услед тога је налетео на две бициклисткиње које су се кретале уз десну ивицу коловоза, те их је оборио на земљу. Том приликом, Ј. Ц. је од задобијених повреда преминула на лицу места, док је С. С. задобила тешке телесне повреде. Након тога, осумњичени је напустио лице места и оставио оборене бициклисткиње без помоћи.
У Вишем јавном тужилаштву наводе да је за кривично дело тешка дела против безбедности јавног саобраћаја запрећена казна од две до 12 година затвора, а да је кривично дело непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди кажњиво затвором до три године.