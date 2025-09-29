overcast clouds
(ВИДЕО) МАСОВНА ПУЦЊАВА У МИЧИГЕНУ У нападу у мормонској цркви најмање петоро мртвих СЕДАМ НЕСТАЛИХ

29.09.2025. 09:24 09:24
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Коментари (0)
kombo
Фото: Tanjug/ Jose Juarez/ David Guralnick

Најмање петоро људи, међу којима и нападач, је мртво, док је још осморо рањено након масовне пуцњаве и пожара у мормонској цркви у Мичигену, саопштила је полиција.

Начелник општине Гранд Блан, Вилијам Рење саопштио је на конференцији за новинаре да су осумњиченог убили полицајци, а да је двоје повређених у критичном стању. 

Додао је да је осумњичени 40-годишњи мушкарац из Бертона, који је својим возилом улетео у цркву и почео да пуца на стотине људи који су присуствовали недељној служби.

am
Фото: Tanjug / David Guralnick

"Осумњичени је користио јуришну пушку и намерно подметнуо пожар", рекао је Рење и додао да полиција верује да ће пронаћи још жртава у пожару, преноси Фокс њуз.

Идентификован нападач

Истражитељи су идентификовали мушкарца као Томаса Џејкоба Санфорда, 40-годишњака из оближњег града Бертона, пренео је Си-Ен-Ен (CNN). Извор из полиције упознат са истрагом рекао је да је потрага у цркви завршена за ту ноћ, а да се још седам људи води као нестало.

Инцидент се догодио око 11 часова по локалном времену у "Цркви Исуса Христа светаца последњих дана" у Гранд Блану, око 80 километара северно од Детроита.

Полицијска управа општине Гранд Блан позвала је јавност да избегава то подручје.

Шериф округа Џенеси, Кристофер Свансон, рекао је да је "цела црква у пламену" и потврдио да су људи који су били у цркви евакуисани.

Око 20 минута касније, полицијска управа је саопштила да је пожар локализован.

Огласио се Доналд Трамп

Амерички председник Доналд Трамп је на платформи "Truth Социал" навео да је "осумњичени мртав, али да још има много тога да се открије". Он је навео да је ФБИ одмах изашао на лице места, покренуо федералну истрагу и пружиће пуну подршку државним и локалним званичницима.

"Чини се да је ово још један циљани напад на хришћане у Сједињеним Америчким Државама", истакао је Трамп и упозорио да "ова епидемија насиља у САД" мора да се хитно оконча.

am
Фото: Tanjug / David Guralnick

Након пуцњаве и пожара, полицијска управа Њујорка је саопштила да ће распоредити полицајце у верске институције широм града "из предострожности".

америка Пуцњава
Извор:
Блиц
Пише:
Дневник
