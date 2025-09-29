ГЛИШИЋ СЕ ПРИДРУЖИО СУГРАЂАНИМА НА УЛИЦАМА УБА Министар после опоравка од можданог удара у шетњи против блокада
Министар за јавна улагања Дарко Глишић био је у родном Убу где се придружио својим суграђанима у мирној шетњи против блокада.
Заједно са Александром Вулином и колегама из Српске напредне странке, Глишић је прошао кроз центар Уба.
Окупљени су га поздрављали и чак му организовали бакљаду.
Подсетимо, Глишић је недавно пребродио тешке здравствене проблеме. После хитне операције и две недеље проведене у болници, отпуштен је на кућно лечење.
Наиме, почетком августа Глишић је доживео мождани удар уживо у Јутарњем програму на телевизији „Пинк“. Сада се вратио редовним обавезама и поново активно учествује у јавном животу.
