ГЛИШИЋ СЕ ПРИДРУЖИО СУГРАЂАНИМА НА УЛИЦАМА УБА Министар после опоравка од можданог удара у шетњи против блокада

29.09.2025. 09:25 09:30
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Танјуг/ СТР

Министар за јавна улагања Дарко Глишић био је у родном Убу где се придружио својим суграђанима у мирној шетњи против блокада.

Заједно са Александром Вулином и колегама из Српске напредне странке, Глишић је прошао кроз центар Уба.

Окупљени су га поздрављали и чак му организовали бакљаду.

Подсетимо, Глишић је недавно пребродио тешке здравствене проблеме. После хитне операције и две недеље проведене у болници, отпуштен је на кућно лечење.

Наиме, почетком августа Глишић је доживео мождани удар уживо у Јутарњем програму на телевизији „Пинк“. Сада се вратио редовним обавезама и поново активно учествује у јавном животу.

