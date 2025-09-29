ДОДИК ПРЕДЛОЖИО Референдум у Српској да буде одржан на дан превремених избора
БАЊАЛУКА: Председник Републике Српске Милорад Додик потврдио је данас да ће СНСД изаћи на превремене председничке изборе у Српској, а кандидата ће предложити након консултација са коалиционим партнерима.
"Сматрам и веома сам одлучан у томе да се бавим политиком која је до сада бранила Републику Српску. Ове политике су показале да СНСД и ја нисмо водили рачуна о свом личном комодитету и да смо бранили имовину Републике Српске и њен статус. Бранили смо оно што је створено 1992. године", рекао је Додик.
Он је истакао да треба изаћи на превремен изборе за председника Републике Српске да би се спречио покушај девастације и дестабилизације Српске".
"СНСД што пре треба да у Народној скупштини Републике Српске предложи одлуку да буде изабран вршилац дужности председника Српске до превремених избора, а можда и дуже" рекао је Додик на седници Главног одбора СНСД.
Одлука о изласку СНСД на превремене изборе донета је једногласно.
Он је истакао да се изаском на изборе и одлуком ко ће бити председник иде се ка циљу да се затвори ОХР и отера Кристијан Шмит.
Додик је казао да све више пријатеља у свету разуме ситуацију у којој се налази Република Српска.
Поставља се, каже, питање где би данас Српска била да није било СНСД-а.
"Победа нашег кандидата на овим изборима на годину дана је одраз наше снаге и озбиљна припрема и то је један од разлога због којег морамо да размишљамо да изађемо на изборе", навео је председник Републике Српске.
Додао је да је СНСД увек била партија која је имала идеју.
"Неће се никада десити да један појединац овде пише историју, него ће то увек писати ова (СНСД) политичка партија, поручио је Додик и предложио да се референдум у Републици Српској, који је заказан за 25. октобар, одржи истог дана када и превремени председседнички избори које је расписала ЦИК БиХ након што му је одузела мандат, односно 23. новембра.