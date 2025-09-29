(ВИДЕО) ЖИВИ КАО ПРОСЈАК, ЗАРАЂУЈЕ КАО МИЛИОНЕР Богаташ који је од улице направио РАДНО МЕСТО
Сваког дана проси на улици и зарађује више од просечног грађанина.
Бхарат Јаин је милионер из Мумбаија, који сваког дана тражи од пролазника да му дају ситниш. И док многи људи његових година раде пуно радно време, Бхарат свакодневно проси на улици и од тога веома добро зарађује.
Његова омиљено локација за просјачење је железничка станица „Chhatrapati Схиваји Махарај Терминус“, где са осталим просјацима успе да сакупи право богатство.
Бхарат поседује стан у Мумбајиу са две спаваће собе који вреди 102.366 долара, али и две продавнице које изнајмљује за 30.000 рупија месечно.
Како преносе страни медији, месечни приходи овог просјака су 60.000 рупија (731 долара) и 75.000 рупија (914 долара), што је знатно више него што зарађује просечан становник Индије са регуларним послом. Иначе, просечна плата у Индије је 350 евра, а постоје и они који зараде само 100 евра месечно.
Са друге стране, његова деца неће ићи његовим стопама. Они су већ завршили школовање и моле свог оца да се склони са улице, али он то одбија, преноси Б92.
Он је увелико постао омиљена личност индијске штампе, која неретко пише о њему како би што боље продала свој материјал.