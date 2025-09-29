light rain
15°C
29.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ЖИВИ КАО ПРОСЈАК, ЗАРАЂУЈЕ КАО МИЛИОНЕР Богаташ који је од улице направио РАДНО МЕСТО

29.09.2025. 10:50 11:09
Пише:
Дневник
Извор:
krstarica.com
Коментари (0)
prosjak
Фото: Screenshot Youtube / Fearstreet 528

Сваког дана проси на улици и зарађује више од просечног грађанина.

Бхарат Јаин је милионер из Мумбаија, који сваког дана тражи од пролазника да му дају ситниш. И док многи људи његових година раде пуно радно време, Бхарат свакодневно проси на улици и од тога веома добро зарађује. 

Његова омиљено локација за просјачење је железничка станица „Chhatrapati Схиваји Махарај Терминус“, где са осталим просјацима успе да сакупи право богатство. 

Бхарат поседује стан у Мумбајиу са две спаваће собе који вреди 102.366 долара, али и две продавнице које изнајмљује за 30.000 рупија месечно. 

Како преносе страни медији, месечни приходи овог просјака су 60.000 рупија (731 долара) и 75.000 рупија (914 долара), што је знатно више него што зарађује просечан становник Индије са регуларним послом. Иначе, просечна плата у Индије је 350 евра, а постоје и они који зараде само 100 евра месечно. 

Са друге стране, његова деца неће ићи његовим стопама. Они су већ завршили школовање и моле свог оца да се склони са улице, али он то одбија, преноси Б92.

Он је увелико постао омиљена личност индијске штампе, која неретко пише о њему како би што боље продала свој материјал. 

(krstarica.com)

просјачење индија
Извор:
krstarica.com
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај