ЕВО КАКО АГРЕСИВНИ ТРГОВЦИ ВАРАЈУ ГРАЂАНЕ Пензионерки из Кикинде „увалили“ наддушек за више од 3.000 евра ДРАГИЦА УМЕСТО ВАУЧЕРА ЗА БЕСПЛАТАН ОДМОР ДВА МЕЛЕМА ПЛАТИЛА

29.09.2025. 12:08
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
prevara
Фото: Screenshot RTV1/unsplash.com

Из кикиндског Удружења за заштиту потрошача апелују на јавност на учестали проблем агресивних трговаца, а на најчешћем удару су пензионери.

Последњи талас злоупотребе односи се на продају суплемената и мединских помагала. Један од примера да је једној пензионерки наддушек наплаћен невероватних 360.000 динара! 

Пензионерка из Војводе Степе, Драгица Савић, испичала је за РТВ1 своју ситуацију.

-Били су нападни, досадни, некима сам спустила слушалицу, неке саслушала, али ово сада је превара- рекла је Драгица и истакла да је уместо бесплатног ваучера за бању платила 7.800 за два мелема која су јој понуђени гратис!

превара
Фото: Скриншот РТВ1

Драгица је и дала савет свима да ако нешто хоће да узму, да прво прочитају шта пише на папиру пре него што дају паре и потпишу.

Новац је добила назад, али како истиче тек када се обратила удружењу потрошача. 

Менаџер Удружења потрошача Кикинде, Дарко Цвијан, нагласио је за РТВ1 да је се у последње време ситним словима на уговору појављује да ако одустанете од куповине морате да платите 12.000 динара за његову стерилизацију.

-Апелујемо да прочитате све пре него што потпишете, јер вас потпис може довести у незгодну ситуацију- наводи Цвијан.
 

превара трговци кикинда
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
