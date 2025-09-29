ЕВО КАКО АГРЕСИВНИ ТРГОВЦИ ВАРАЈУ ГРАЂАНЕ Пензионерки из Кикинде „увалили“ наддушек за више од 3.000 евра ДРАГИЦА УМЕСТО ВАУЧЕРА ЗА БЕСПЛАТАН ОДМОР ДВА МЕЛЕМА ПЛАТИЛА
Из кикиндског Удружења за заштиту потрошача апелују на јавност на учестали проблем агресивних трговаца, а на најчешћем удару су пензионери.
Последњи талас злоупотребе односи се на продају суплемената и мединских помагала. Један од примера да је једној пензионерки наддушек наплаћен невероватних 360.000 динара!
Пензионерка из Војводе Степе, Драгица Савић, испичала је за РТВ1 своју ситуацију.
-Били су нападни, досадни, некима сам спустила слушалицу, неке саслушала, али ово сада је превара- рекла је Драгица и истакла да је уместо бесплатног ваучера за бању платила 7.800 за два мелема која су јој понуђени гратис!
Драгица је и дала савет свима да ако нешто хоће да узму, да прво прочитају шта пише на папиру пре него што дају паре и потпишу.
Новац је добила назад, али како истиче тек када се обратила удружењу потрошача.
Менаџер Удружења потрошача Кикинде, Дарко Цвијан, нагласио је за РТВ1 да је се у последње време ситним словима на уговору појављује да ако одустанете од куповине морате да платите 12.000 динара за његову стерилизацију.
-Апелујемо да прочитате све пре него што потпишете, јер вас потпис може довести у незгодну ситуацију- наводи Цвијан.