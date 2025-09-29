ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ НАЈАВИЛА
ПОПУСТ ЗА ОНЕ КОЈИ САМИ ОЧИТАВАЈУ БРОЈИЛА Ево колико ћете моћи да уштедите сваки месец почев ОД ОКТОБАРСКОГ РАЧУНА
Електродистрибуција Србије саопштила је данас да ће корисници који сами очитају бројило имати попуст од шест одсто почевши од рачуна за октобар, уколико до 20. у месецу плате рачун.
Стање бројила за електричну енергију и следећег месеца може се пријавити брзо и лако од првог до шестог дана у месецу у мобилној апликацији ЕД Србије, на сајту www.elektrodistribucija.rs, путем мејла, бесплатног позива на 0800 360 300, као и директно на шалтерима Електродистрибуције Србије.
Захваљујући сарадњи са Електропривредом Србије, корисници могу да виде и на који начин је очитана њихова потрошња електричне енергије, наведено је у саопштењу.
У горњем левом углу рачуна налази се информација да ли је очитавање даљинско, конвенционално, самоочитавање, или је бројило неочитано.
Сви који имају статус даљинско очитавање не треба да пријављују стање, јер њихова бројила очитава искључиво Електродистрибуција Србије.
Како је истакнуто, предност пријаве путем апликације препознало је више од 500.000 корисника који су инсталирали ЕД Србије, јер могу да провере шта су послали и на једном телефону меморишу податке за пријаву више бројила. На пример, може се пријавити стање и за стан, пословни простор, викендицу, кућу, гаражу.
Апликација ЕД Србије доступна је на Google Play, App Store и Huawei AppGalery.
После инсталирања апликације на почетном екрану изабере се светло плава иконица "пријава стања бројила", затим се у прозорчићу изабере поље "моја мерна места", изабере општина, попуне основни подаци и пошаљу слике стања бројила.
Савет за самочитаче је да пре него што закаче фотографију више и ниже тарифе пажљиво провере да ли су фотографисали одговарајуће бројило. То је посебно важно за кориснике који имају више мерних места, да би се избегло слање погрешне фотографије.
За све који још нису слали стање или имају неку дилему, доступно је детаљно упутство у апликацији, на сајту и на Јутјуб каналу ЕДС.