Светска експерткиња за вештачку интелигенцију, др Фунда Гунеш, у Београду: Будућност припада наставницима и ученицима који знају да користе AI на прави начин
Америчка научница Фунда Гунеш (Funda Güneş), оснивачка компаније Walu AI и глобална стручњакиња за одговорну примену вештачке интелигенције и развој AI писмености, током свог боравка у Србији одржала је неколико предавања – за наставнике и представнике образовних институција, истраживаче, привреднике, ширу јавност и сусрела се са домаћом стартап заједницом.
Фунда Гунеш у Србији је боравила поводом U.S. Speakers програма, који реализује Нордеус фондација уз подршку Амбасаде САД у Србији. Током своје богате каријере од више од 20 година, радила је на техничком развоју, академским пројектима и руководећим позицијама у глобалним компанијама са Fortune 500 листе. Била је ангажована на пројектима који се баве етиком и праведношћу AI система, као и саветовањем индустрија о одговорној примени технологија.
Кроз своју компанију Walu AI, Фунда Гунеш развија иницијативе које комбинују истраживање и праксу са циљем унапређења AI писмености и њеног увођења у образовни систем. Њено залагање да се наставницима пруже јасне и практичне смернице за коришћење вештачке интелигенције чини је посебно значајном за образовни сектор.
На STEM конференцији у Центру креативних индустрија и иновација Ложионца, која је окупила наставнике, професоре из целе земље, истраживаче и представнике иновационог екосистема, Фунда Гунеш одржала је предавање „Етика и одговорност вештачке интелигенције у учионици“, посебно усмерено на наставнике и њихову кључну улогу у образовању будућих генерација.
„Будућност припада просветним радницима који ће знати да користе AI како би смањили административна оптерећења, а истовремено снажно штитили људске вредности које обликују карактер ученика, њихову креативност и критичко размишљање“, нагласила је Гунеш.
„Вештачку интелигенцију не треба посматрати као замену за наставнике, већ као алат који им може помоћи да ослободе време за оно најважније – да буду ментори, да инспиришу и развијају критичко размишљање код својих ученика“, додала је она.
Конференцији су присуствовали директори и наставници свих Мејкерс лабова у Србији, са посебним програмом за школе које ће своје лабове добити почетком ове школске године како би стекли квалитетну основу за коришћење таквог иновативног, мултидисциплинарног простора и припремили се за рад са својим ученицима за редовну наставу и програме Групе за образовање коју чине Нордеус фондација, Достигаћа младих у Србији, Центар за промоцију науке и Иницијатива Дигитална Србија.
Др Гунеш је одржала и предавања отворена за јавност под називом „Раздвајање чињеница од фикције у ери вештачке интелигенције“ у Америчком кутку у Новом Саду и новоотвореном ARC-у (American Resource Centre) у Центру креативних индустрија и иновација Ложионца, у Београду.
STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) конференција „Стартуј будућност“ одржана је 19. и 20. септембра у Београду за више од 250 наставника, истраживача, привредника и представника образовних институција, са циљем да се осветле начини на које наука, савремене технологије, менторство и предузетничко образовање обликују и унапређују каријере младих. Конференцију је организовао Центар за промоцију науке у партнерству са организацијом Достигаћа младих у Србији.