У ЛАНЧАНОМ СУДАРУ КОД СЕВОЈНА ПОГИНУЛА ЈЕДНА ОСОБА Од силине ударца у ограду настао хаос, мушкарац из другог возила повређен
Г.Т. (61) возач аутомобила марке "фиат", погинуо је у судару три аутомобила који се догодио код Севојна, а који је како се сумња изазвао возач "аудија" Ж.М. (22) пијан и под забраном.
Како Информер незванично сазнаје, саобраћајна несрећа догодила се око 7 сати у место Севојно када су се сударили аутомобили марке "ауди" којим је управљао Ж.М. (22), "фиат" управљао Г.Т. (61) и "опел корса" којом је управљао А.С. (56) .
У овом судару погинуо је возач марке "фиата" док су возач и сувозач из "аудија" повређени.
- Сумња се да се несрећа догодила када је возач "аудија", који се кретао из смера Ужице ка Пожеги изгубио контролу над возилом ударио у ограду, а потом и у аутомобил "фиат" који му је долазио у сусрет. Од силине ударца "ауди" је потом ударио и у "опел" који је био иза "фиата" - објансио је извор Информера упознат са случајем.
Према његовим речима у судару је тешке телесне повреде задобио возач "фиата" и он је преминуо на месту несреће.
- У "аудију" који је по свему судећи одговоран за ову трагедију, повређен је младић, који је управљао аутомобилом и његов путник Д.Т. (25). Оно што је најгоре, возач "аудија" је наводно имао забрану управљања аутомобилом, а имао је алкохола у организму - рекао је наш саговорник.
На месту несреће полиција је обавила увиђај којим ће бити утврђено како се несрећа догодила, а возач аудија је алкотестиран те ће бити утврђено и да ли је управљао аутомобилом иако му је била изречена забрана управљања моторним возилом, али и да ли је имао алкохола и колико у организму.