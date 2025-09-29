light rain
ХАОС У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Ученик претио да ће понети НОЖ, полиција реаговала муњевито! Огласила се и образовна установа

29.09.2025. 11:33 11:36
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс/Дневник
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

Права драма одиграла се јутрос у ОШ "Јован Поповић" у Сремској Митровици, када је стигла дојава да ученик седмог разреда планира да у школу унесе хладно оружје.

Директор школе је одмах обавестио надлежног школског полицајца, а убрзо су стигле и екипе МУП-а, које су реаговале у најкраћем року. Предузете су све мере безбедности, а ученик је – приведен!

- Школа данас ради редовно, нема места паници и тако ће бити и убудуће. Безбедност ученика и наставника је приоритет - наводи се у саопштењу школе.

Незванично, реч је о дечаку (13) који је својим вршњацима наводно претио да ће у школу донети нож. Његова претња одмах је узета озбиљно и надлежни органи су реаговали без одлагања.

Родитељима је упућен апел да остану смирени, а школа је поручила да ће и убудуће на сваку сумњиву ситуацију реаговати брзо и одлучно.

Вести Хроника
