ХАОС У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Ученик претио да ће понети НОЖ, полиција реаговала муњевито! Огласила се и образовна установа

Директор школе је одмах обавестио надлежног школског полицајца, а убрзо су стигле и екипе МУП-а, које су реаговале у најкраћем року. Предузете су све мере безбедности, а ученик је – приведен!

- Школа данас ради редовно, нема места паници и тако ће бити и убудуће. Безбедност ученика и наставника је приоритет - наводи се у саопштењу школе.

Незванично, реч је о дечаку (13) који је својим вршњацима наводно претио да ће у школу донети нож. Његова претња одмах је узета озбиљно и надлежни органи су реаговали без одлагања.

Родитељима је упућен апел да остану смирени, а школа је поручила да ће и убудуће на сваку сумњиву ситуацију реаговати брзо и одлучно.