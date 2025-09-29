ХАОС У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Ученик претио да ће понети НОЖ, полиција реаговала муњевито! Огласила се и образовна установа
Права драма одиграла се јутрос у ОШ "Јован Поповић" у Сремској Митровици, када је стигла дојава да ученик седмог разреда планира да у школу унесе хладно оружје.
Директор школе је одмах обавестио надлежног школског полицајца, а убрзо су стигле и екипе МУП-а, које су реаговале у најкраћем року. Предузете су све мере безбедности, а ученик је – приведен!
- Школа данас ради редовно, нема места паници и тако ће бити и убудуће. Безбедност ученика и наставника је приоритет - наводи се у саопштењу школе.
Незванично, реч је о дечаку (13) који је својим вршњацима наводно претио да ће у школу донети нож. Његова претња одмах је узета озбиљно и надлежни органи су реаговали без одлагања.
Родитељима је упућен апел да остану смирени, а школа је поручила да ће и убудуће на сваку сумњиву ситуацију реаговати брзо и одлучно.