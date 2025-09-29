ШОКИРАН САМ ДОКЛЕ ТО ИДЕ, ДА НЕКО ДЕЦУ СТАВЉА ДА ПРИЧАЈУ О ПОЛИТИЦИ! Лидер СНС Вучевић о скандалу на РТС: Они на лукавији начин подржавају обојену револуцију него Н1 и Нова С
Лидер напредњака и саветник председника Републике Милош Вучевић рекао је гостујући на К1 телевизији да је шокиран и разочаран спотом са РТС-а који је постао виралан, а у којем је дете искориштено у политичке сврхе.
-Нисам љут, ја сам разочаран, када је ово дете изашло. Старији син ми је послао поруку да је то вирално постало. Шокиран сам докле то иде, да неко децу ставља да причају о политици. Све време сам под утиском да РТС на лукавији начин подржава обојену револуцију него Н1 и Нова С. Они су промотери, део тога. РТС десет месеци обмањује грађане Србије да је у току обојена револуција и покушава да улепша ситуацију, прикрива економске последице по грађане и државу. ја више од овог руководства РТС више ништа не очекујем. После овога су изгубили сваки легитимитет. Људи, вама име каже шта сте. Ако је данас понедељак, онда кажете да је данас понедељак. Део РТС је учествовао у блокадама. Таоци су се солидарисали са отмичарима. Они покушавају да нам направе лудило и да нас доведу у лудило. Није лудило, већина људи је пристојна и жели да нормално живи. Ја не причам о једноумљу, напротив, кажем да неко покушава да нас направи лудим. Ја мислим да руководство треба да поднесе оставку, али не знам шта ће они урадити - рекао је Вучевић.