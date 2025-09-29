МАЛИ О ЗАКОНУ О ЛЕГАЛИЗАЦИЈИ: „Није за тајкуне него за народ, финансије су нам стабилне“
БЕОГРАД: Први потпредседник Владе Србије и министар финансија Синиша Мали изјавио је данас да није тачно да се закон о легализацији бесправне градње доноси због тајкуна, као што тврде Душан Никезић и Дејан Шошкић, и истакао да се тај закон доноси ради обичних грађана да могу да располажу својим некретнинама.
"Закон није усмерен ка тајкунима јер онај ко је градио нелегално мораће да плати пуни износ накнаде за грађевинско земљиште и за њих нема попуста. Овим законом исправљамо вишедеценијску неправду. Први закон о легализацији у Србији је донет 2003. године и они који су тада владали а сада критикују нас, нису закон спровели, па је сада проблем што ми на другачији начин радимо", рекао је министар Мали на конференцији за новинаре у Влади Србије.
Истакао је да су државне финансије сада стабилне и да на рачуну тренутно има 460 милијарди динара.
"Стабилни смо и ликвидни", нагласио је министар финансија.
Навео је да су , како је рекао, лажни економисти Душан Никезић и Дејан Шошкић синоћ у емисији "Утисак недеље" изнели низ неистина.
Према речима министра Малог, Дејан Шошкић ће остати упамћен као најлошији гувернер Народне банке Србије за чијег је мандата је курс динара са 81 скочио на 113, 114, 115 динара, тада нисмо имали стране директне инвестиције, док су резерве злата износиле око 600 милиона евра, а сада се мере милијардама.
"Душан Никезић је од 2008. до 2012. године имао шест разних функција у влади и управним одборима и са оцем и пријатељима водио јавне финансије. Тада смо били пред банкротом, пола милиона људи је остало без посла, минималац је био 15.000 динара, сада је 500 евра, стопа незапослености је износила 25,9 одсто, а његов шеф Драган Ђилас је приходовао 619 милиона евра", рекао је Мали.
Додао је да су се тада политичари богатили, а народ сиромашио и остајао без посла.