ПАРИЗ ОЧЕКУЈЕ КОЛАПС! Штрајк ауто-школа окупиће 3000 аутомобила на Тргу Републике САСТАНАК У ПОДНЕ
29.09.2025. 08:38 08:50
У Француској је за данас заказан штрајк ауто-школа, а према писању француских медија очекује се око 3.000 аутомобила на париском Тргу Републике.
-Ауто-школе се мобилизују да изразе незадовољство против недостатка места за полагање возачког испита, што приморава полазнике да чекају месецима, иако постоје адекватна решења - изјавио је за париски дневник Фигаро један од инструктора вожње.
Традиционалне ауто-школе позване су на штрајк и окупљање возила у подне на Тргу Републике у Паризу.
-Професионалне организације које заступају ауто-школе такође ће затражити пријем у премијерској палати Матињон - потврдио је Патрик Мирузе челник мреже ауто-школа ЕЦФ и председник Унидека, једног од синдиката који стоје иза протеста.