ВОЗАЧИ СПРЕМИТЕ НОВЧАНИКЕ! Ово морате да имате, једино у ОВОМ СЛУЧАЈУ правило не важи; ПРЕТЕ КАЗНЕ ОД 10.000 ДО 800.000 ДИНАРА!
Закон у Србији налаже да возило на сва четири точка мора да има постављене зимске гуме од 1. новембра до 1. априла, уколико је на коловозу снег, лед или поледица, у супротном ризикују да добију папрене казне.
По Закону о безбедности саобраћаја, у обавези сте да имате све четири зимске гуме са ознаком М+С (МС, М-С или M&S) у периоду од 1. новембра до 1. априла, а при томе шара на гумама не сме да има дубину мању од 4 милиметра.
Како су лани апеловали из Агенције за безбедност саобраћаја (АБС), пнеуматике старије од пет година потребно је детаљно контролисати једном годишње, односно најбоље је приликом редовне промене са летњих на зимске и обрнуто.
Колико може без зимских гума некажњено
Толеранција постоји уколико нема задржаног снега и леда на коловозу, јер закон не налаже као обавезу да их користимо уколико на путу нема снега, леда или поледице и казну нећете платити.
То значи да возачи у периоду од 1. новембра до 1. априла могу да возе и на летњим гумама ако су путеви суви.
Ипак, саветује се да је најбоље да током читавог наведеног периода на возилу имате адекватне гуме и за то постоје разлози.
Снег, лед и поледица нису једини разлози зашто бисте летње гуме на свом аутомобилу заменили зимским гумама. Битна је и температура ваздуха, а стручњаци се углавном слажу у томе да је 7 степени Целзијуса температура која би требало да послужи као одредница када треба мењати гуме.
Колико коштају зимске гуме и које су јефтиније
Најјефтиније зимске пнеуматике, оне који имају најмање димензије, можете пазарити за нешто мање од 4.000 динара, док цена велике зимске гуме, поготово ако јој је произвођач неки познати бренд, може бити виша и од 20.000, па чак и изнад 70.000 динара.
Како из године у годину објашњавају вулканизери, два основна аспекта утичу на то колико ће вас зимска гума коштати. Први је пречник гуме и што је он већи, виша је и цена. Други аспект је произвођач гуме.
На пример, комплет најјефтинијих гума за путнички аутомобил које су често заступљене, а чија је ознака 175/65/Р14, има почетну цену од 17.600 динара. У категорији скупљих, а често коришћених, зимска гума ознаке 225/45/Р17, комплет од четири комада коштао је претходне сезоне 36.000 динара.
Што се тиче зимских гума за теретна возила, њихова цена варира од 30.000 до 60.000 динара по комаду, док џиповских зимских пнеуматика нема испод 10.000 динара по комаду.
Шта је још обавезна зимска опрема
- У наведеном календарском периоду, ван насељених места, обавезно је (у пртљажнику) имати ланце или друга средства за повећање тракције (приањање). Када је снег на коловозу, ланци се монтирају на погонске точкове и то на оним деоницама где је означена обавезна употреба (обично је то на прилазима планинским туристичким центрима, на мостовима и успонима где је могућа честа појава леда). У насељеним местима, возила не морају бити опремљена ланцима. У зимској опреми аутобуса и теретних возила обавезна је још и лопата - нагласили су тада из АБС.