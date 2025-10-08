КОЛИКО БАЦАШ, ТОЛИКО ПЛАЋАШ Нови систем наплате комуналног отпада креће до 2028.
Конференција „Колико бацаш, толико плаћаш“, посвећена превазилажењу актуелних изазова у тарифирању комуналног отпада, окупила је више од 70 стручњака, представника ресорних министарстава, јавног и приватног сектора, пословних асоцијација, комуналних предузећа, као и међународних финансијских институција и банака, саопштено је из ПКС, преноси Танјуг.
Потпредседник Привредне коморе Србије и председник Парламента привредника Београда Мирољуб Алексић нагласио је да је иницијатива за праведнију наплату комуналног отпада под називом “Колико бацаш, толико плаћаш”, покренута пре годину дана, до сада добила широку подршку привредних субјеката различитих величина и делатности.
- У постојећем систему, компаније које послују према ‘zero waste to landfill’ принципу плаћају изузетно високе накнаде за услугу која им се заправо и не пружа, с обзиром на то да нема комуналног отпада који би требало сакупити и даље третирати - навео је Алексић.
Помоћница министарке заштите животне средине Теодора Спасојевић предвиђа реформу тарифног система кроз увођење принципа “плати колико бациш” до краја 2028. године.