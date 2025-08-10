КОНСТАНТИН ИЗВУКАО ТРИ НИШЛИЈКЕ ИЗ ЗАПАЉЕНОГ АУТОМОБИЛА И НЕСТАО Девојке моле: "Помозите нам да нађемо нашег хероја"
Три другарице из Ниша враћале су се из Београда када им је код Ражња стари “пежо” плануо на аутопуту.
У само десет минута претворио се у буктињу.
Спасио их је непознати човек по имену Константин - извукао их из аута, изнео ствари из гепека и из пламена изашао неповређен.
Нису стигле ни да му се захвале. Када су стигли ватрогасци, он је нестао - без поздрава, без броја телефона. Сада га траже.
- Спасио нам је животе, а нестао као из филма - прича Јана Крстић, једна од девојака, која је већ стигла кући у Ниш.
Све је почело када су приметиле да их возач иза њих сигналима упорно упозорава да стану. Испрва нису разумеле, па су наставиле да возе још око 500 метара. Тада их је он претекао, пресекао им пут и присилио да се зауставе на зауставној траци.
- Осетиле смо мирис паљевине и виделе слаб дим, мислиле смо да се ауто прегрејао. Константин је отворио наша врата и буквално нас истерао напоље, наредивши да се удаљимо. Затим је отворио гепек и почео да вади све што смо имале, невероватном брзином. Ватра је већ гутала аутомобил, дим је био густ, али није одустајао. Одједном је нестао у ватри, а ми смо помислиле да је страдао - прича Јана.
Константин се, међутим, из пламена појавио здрав и неповређен, као из филмске сцене.
- Ништа то није, важно је да сте ви добро - рекао им је.
Док су чекале ватрогасце и хитну помоћ, кратко су разговарали. Он им је испричао да је успео да изнесе све ствари које су спремиле за пут. А онда је, истог тренутка када су ватрогасци стигли, нестао – без поздрава, без броја телефона, као фантом.
- Без обзира на стрес, најтеже нам пада што му се нисмо захвалиле. Спасио нам је животе. Могло је да се деси да се од силине топлоте врата аутоматски затворе и да изгоримо, јер о механици ништа не знамо – осим да возимо - каже.
Аутомобил је, кажу, неколико дана раније прошао технички преглед и био у добром стању. План им је био да се одморе у Нишу, виде родитеље и рођаке, а затим продуже до Егејског мора.
- Не одустајемо од пута. Само нам помозите да пронађемо нашег спасиоца и хероја - поручују оне.
(Telegraf.rs/Jugmedia)