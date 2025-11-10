ЗЕМЉОТРЕС ПОНОВО ЗАТРЕСАО СРБИЈУ У овом граду становници су будни од 3 сата
У раним јутарњим сатима данас је код Доњег Милановца регистрован земљотрес јачине 2.2 степена по Рихтеровој скали, објавио је Републички сеизмолошки завод Србије.
Потрес је забележен око три сата ујутру, на дубини од око пет километара, а најближе место епицентру је село Голубиње.
Због релативно мале магнитуде и плитке дубине, за сада нема извештаја о материјалној штети нити повређенима, а и према прелиминарним подацима интензитет није био довољно јак да изазове последице.
Сеизмолози подсећају да потреси ове магнитуде нису реткост у сеизмички активнијим областима, те апелирају на грађане да остану мирни, да прате званична саопштења и да пријаве евентуалне штете или неуобичајене појаве надлежним службама.
Уколико се обратите сеизмолошким изворима или пратите локалне вести, битно је узети у обзир да је ово забележени догађај који не указује на већу опасност — али наглашава важност спремности и информисаности у случајевима потреса.