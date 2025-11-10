moderate rain
8°C
10.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОБЛАЦИ И КИША НАДВИЛИ СЕ НАД СРБИЈОМ Данас без трага сунца ЕВО КАД ЋЕ ПАДАВИНЕ ПРЕСТАТИ

10.11.2025. 07:45 08:18
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
1
Фото: Canva/ Ilustracija

У Србији ће данас, 10. новембра, бити облачно и местимично са кишом, сем на северу Војводине где ће се задржати суво време.

Престанак падавина после подне очекује се у Војводини, а увече и током ноћи и у западним и централном крајевима Србије, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод. 

Дуваће слаб и умерен, северозападни ветар, а температуре ће се кретати у распону од четири до 15 степени.

У Београду ће бити облачно повремено са кишом, док се после подне и увече очекује престанак падавина, током ноћи и делимично разведравање и највишу днеевну температуру до 10 степени. 

(k1info.rs)

Метео временска прогноза
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај