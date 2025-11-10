ОБЛАЦИ И КИША НАДВИЛИ СЕ НАД СРБИЈОМ Данас без трага сунца ЕВО КАД ЋЕ ПАДАВИНЕ ПРЕСТАТИ
10.11.2025. 07:45 08:18
Коментари (0)
У Србији ће данас, 10. новембра, бити облачно и местимично са кишом, сем на северу Војводине где ће се задржати суво време.
Престанак падавина после подне очекује се у Војводини, а увече и током ноћи и у западним и централном крајевима Србије, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.
Дуваће слаб и умерен, северозападни ветар, а температуре ће се кретати у распону од четири до 15 степени.
У Београду ће бити облачно повремено са кишом, док се после подне и увече очекује престанак падавина, током ноћи и делимично разведравање и највишу днеевну температуру до 10 степени.