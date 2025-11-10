ПАРТНЕРИ ИЗ СЈАМЕНА НАМ ПРУЖАЈУ НЕИЗМЕРНУ ПОДРШКУ Министарку Месаровић угостио градоначелник града у којем је отворена ПРВА СРПСКА ПРОДАВНИЦА- Ево које поруке су се чуле
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић била је гост код градоначелника Сјамена, током своје званичне посете Кини.
-Још једном смо потврдили наше челично пријатељство у прелепом кинеском граду Сјамен, и велика је част била бити гост градоначелнику Сјамена господину Ву Бину. Ми смо једна мала земља која може да се похвали да се убрзано пробија на једно од највећих светских тржишта - кинеско тржиште. Постојe велики потенцијали за даљу сарадњу на основу Споразума о слободној трговини са НР Кином, и захвална сам што су наши кинески партнери из Сјамена то препознали и што нам пружају немерљиву подршку- написала је министарка на свом Инстаграму.
Она је нагласила да ће наставити да продубљују сарадњу у свим областима живота и да је наша Србија привилегована захваљујући пријатељству и челичним везама које граде наши председници Александар Вучић и Си Ђипинг.
-Када иза развоја и подршке привредним активностима стоје држава, градоначелник, партијски секретар и гувернер, а пре свих председник државе, то представља снажан сигнал стабилности и даје могућност за убрзани раст и развој једне економије, као што је то случај у НР Кини. То је потпуно другачији ниво економског развоја, а посебно када две државе заједнички подржавају такав развој, Србија и Кина. Србија иде напред пратећи политику Александра Вучића, Владе Србије и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем- закључила је Месаровић.