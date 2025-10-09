overcast clouds
11°C
09.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1611
usd
100.8271
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВРЕМЕНСКИ ОБРТ СТИЖЕ СА СЕВЕРА Наоблачење и киша крећу из Војводине, ево када почиње промена

09.10.2025. 07:09 07:38
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
a
Фото: Pixabay.com

Данас у Србији претежно сунчано, осим у брдско-планинским пределима на југу земље где ће бити умерено облачно.

Ново пролазно наоблачење које ће средином дана захватити Војводину, у другом делу дана прошириће се и на остале крајеве, а слаба краткотрајна киша очекује се увече и током ноћи понегде у северним, западним и централним пределима наше земље. 

Ветар слаб и умерен, северозападни, на истоку повремено јак.

Најнижа температура од 5 до 10 °Ц, а највиша дневна од 16 до 20 °Ц. 

(Telegraf.rs)

Метео временска прогноза
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај