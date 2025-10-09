ВРЕМЕНСКИ ОБРТ СТИЖЕ СА СЕВЕРА Наоблачење и киша крећу из Војводине, ево када почиње промена
09.10.2025.
Данас у Србији претежно сунчано, осим у брдско-планинским пределима на југу земље где ће бити умерено облачно.
Ново пролазно наоблачење које ће средином дана захватити Војводину, у другом делу дана прошириће се и на остале крајеве, а слаба краткотрајна киша очекује се увече и током ноћи понегде у северним, западним и централним пределима наше земље.
Ветар слаб и умерен, северозападни, на истоку повремено јак.
Најнижа температура од 5 до 10 °Ц, а највиша дневна од 16 до 20 °Ц.