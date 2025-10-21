СРБИЈА ОСВАНУЛА ПОД МРАЗЕМ Стиже наоблачење, пад температуре и киша ЕВО У КОЈИМ ДЕЛОВИМА ЗЕМЉЕ ЋЕ БИТИ НАЈКРИТИЧНИЈЕ
Према извештајима Републичког хидрометеоролошког завода Србије, данас ће јутро бити хладно, уз слаб и приземан мраз.
По котлинама и висоравнима југозападне и јужне Србије очекује се појава магле.
Касније током дана биће мало до умерено облачно, уз сунчане интервале, рекли су из РХМЗ-а.
Дуваће ветар слаб и умерен, на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и јак јужних и југоисточних праваца.
Прогнозирано је да се најниже температуре крећу од 2 до 9 степени, а највише од 13. до 20. подеока Целзијусове скале.
Увече и крајем дана на северу и западу умерено наоблачење које тек понегде може условити слабу, краткотрајну кишу.
Већ сутра и у четвртак долази до повећане облачности, али и више температуре. Слаба краткотрајна киша падаће у среду, и то на југозападу и југу Србије.
Падавине се на остале крајеве земље шире у четвртак у вечерњим сатима и током ноћи ка петку, када долази до значајнијег пада температуре.