21.10.2025.
Нови Сад
СРБИЈА ОСВАНУЛА ПОД МРАЗЕМ Стиже наоблачење, пад температуре и киша ЕВО У КОЈИМ ДЕЛОВИМА ЗЕМЉЕ ЋЕ БИТИ НАЈКРИТИЧНИЈЕ

21.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Informer.rs
Фото: Canva/ Ilustracija

Према извештајима Републичког хидрометеоролошког завода Србије, данас ће јутро бити хладно, уз слаб и приземан мраз.

По котлинама и висоравнима југозападне и јужне Србије очекује се појава магле.

Касније током дана биће мало до умерено облачно, уз сунчане интервале, рекли су из РХМЗ-а.

Дуваће ветар слаб и умерен, на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и јак јужних и југоисточних праваца. 

Прогнозирано је да се најниже температуре крећу од 2 до 9 степени, а највише од 13. до 20. подеока Целзијусове скале.

Увече и крајем дана на северу и западу умерено наоблачење које тек понегде може условити слабу, краткотрајну кишу. 

Већ сутра и у четвртак долази до повећане облачности, али и више температуре. Слаба краткотрајна киша падаће у среду, и то на југозападу и југу Србије. 

Падавине се на остале крајеве земље шире у четвртак у вечерњим сатима и током ноћи ка петку, када долази до значајнијег пада температуре.

(informer.rs)

Метео временска прогноза
Извор:
Informer.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
